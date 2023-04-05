У Білорусі спецслужби затримали та повернули в РФ юнака з Маріуполя, який намагався повернутись в Україну

Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

"Марія Львова-Бєлова, котра була "удостоєна" гаазького ордера на арешт за воєнні злочини, під час своєї прес-конференції для іноземних ЗМІ публічно повідомила про те, що російські спецслужби завадили повернутися додому українській дитині", - пише Лубінець.

Йдеться про громадянина України - 17-річного Богдана Єрмохіна. Спочатку російські терористи вивезли юнака з Маріуполя у Донецьк, а потім в РФ, де знайшли йому прийомну сім'ю.

В Україні у Богдана Єрмохіна є сестра. Юнак намагався самостійно повернутись на Батьківщину. Йому вдалось доїхати до Білорусі, однак спецслужби затримала хлопця та повернули в РФ.

"Ця історія — чергове публічне зізнання у скоєних воєнних злочинах — викраденні українських дітей! Впевнений, що за це неодмінно буде справедливе покарання! Ми працюємо для цього, та з приводу вищезазначеного факту й подібних випадків, будемо звертатися до компетентних органів! Львова-Бєлова зазначила, що вони навіть підготували спеціальний звіт по роботі цієї "інституції" щодо допомоги дітям, яких "торкнулася СВО", тобто цинічний напад Росії на нашу державу. Вкотре наголошую, що це наші українські діти і Росія відповість за кожен злочин", - пише Лубінець.