Про це стало відомо з дослідження фонду "Центр громадянської освіти", інформує Rzeczpospolita.

Відповідно до результатів дослідження Центру, 56% українських біженців не навчаються у польських закладах освіти, в школи Польщі ходять лише 22% дітей середнього шкільного віку.

Фахівців вказують, що однією з причин відтоку українських учнів із польських шкіл є повернення сімей додому. Але, наголошують вони, багато українців не можуть впоратися з навантаженням в польській школі, мають проблеми з адаптацією або бояться подальшого навчання в польських університетах.

"Частина дітей навчається у двох системах – польській стаціонарній та українській онлайн. Для таких дітей це дуже складно. Тому деякі з них кидають польську школу. Вони вірять, що війна скоро закінчиться і вони повернуться в Україну. Вони не хочуть відставати. Але тоді вони втрачають контакт зі своїми однолітками", - пояснює Наталія Кравець, голова фонду "Український освітній центр".

Разом із тим, способи підтримки українських учнів у школах Польщі зменшуються. Скорочується кількість підготовчих класів, де зараз навчаються лише 11% українських школярів. При цьому дані свідчать, що учні середніх шкіл, які відвідують підготовчі класи, найменше кидають навчання.