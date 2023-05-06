Більш як половина дітей українських біженців не отримують освіту в Польщі, - дослідження
До польських шкіл не ходять близько 56% дітей, які переїхали до країни після початку повномасштабної війни. За останні півроку 10 тисяч, або понад 8% українських учнів середніх шкіл вибули із системи освіти Польщі
Про це стало відомо з дослідження фонду "Центр громадянської освіти", інформує Rzeczpospolita.
Відповідно до результатів дослідження Центру, 56% українських біженців не навчаються у польських закладах освіти, в школи Польщі ходять лише 22% дітей середнього шкільного віку.
Фахівців вказують, що однією з причин відтоку українських учнів із польських шкіл є повернення сімей додому. Але, наголошують вони, багато українців не можуть впоратися з навантаженням в польській школі, мають проблеми з адаптацією або бояться подальшого навчання в польських університетах.
"Частина дітей навчається у двох системах – польській стаціонарній та українській онлайн. Для таких дітей це дуже складно. Тому деякі з них кидають польську школу. Вони вірять, що війна скоро закінчиться і вони повернуться в Україну. Вони не хочуть відставати. Але тоді вони втрачають контакт зі своїми однолітками", - пояснює Наталія Кравець, голова фонду "Український освітній центр".
Разом із тим, способи підтримки українських учнів у школах Польщі зменшуються. Скорочується кількість підготовчих класів, де зараз навчаються лише 11% українських школярів. При цьому дані свідчать, що учні середніх шкіл, які відвідують підготовчі класи, найменше кидають навчання.
- Наприкінці березня стало відомо, що Варшава розглядає запровадження обов'язкового відвідування польських шкіл дітьми-біженцями, які навчаються дистанційно. До заходів вдадуться, якщо війна продовжиться.
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