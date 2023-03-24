У Польщі планують зобов'язати дітей з України відвідувати місцеві школи
Варшава розглядає запровадження обов'язкового відвідування польських шкіл дітьми-біженцями, які навчаються дистанційно. До заходів вдадуться, якщо війна продовжиться
Про це заявив міністр освіти і науки Польщі Пшемислав Чарнек.
За словами посадовця, Польща негативно ставиться до тривалого дистанційного навчання українських дітей-біженців.
"Якщо така ситуація триває два, три місяці чи п’ять, то вона не змінить багато, однак якщо так продовжуватиметься й далі, ми мусимо запровадити певний механізм навчання, навіть якщо ці діти не виявлятимуть бажання відвідувати школи в Польщі. Ми не можемо дозволити, щоб кількасот тисяч дітей з України були поза системою освіти протягом року, двох чи трьох", - зазначив міністр.
Міносвіти Польщі повідомляє, що у школах країни навчається близько 187 тис. українських дітей. При цьому за словами посадовців, точну цифру, скільки саме українців перебуває поза системою освіти, назвати дуже важко. Однак у разі продовження війни, Варшаві доведеться запроваджувати відповідний механізм і відстежувати цей показник.
Імовірною датою запровадження шкільного обов’язку для учнів-біженців міністр назвав 1 вересня 2023 року.
- Раніше США продовжили дозвіл на перебування біженців із України ще на рік.
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