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Німеччина планує прискорити процес працевлаштування біженців з України

19 жовтня, 2023 четвер
06:48
Світ Німеччина уряд

Уряд Німеччини заявив, що нині існує потреба у прискоренні та спрощенні процесу працевлаштування біженців з України

Про це пише Укрінформ.

Зазначається, що останнім часом понад 100 тисяч українців пройшли інтеграційний курс, ще 100 тис. пройдуть його найближчим часом.

"Кожен, хто пройшов інтеграційний курс, має якнайшвидше отримати досвід роботи та подальшу кваліфікацію", - заявили в уряді Німеччини й додали, що це сприяє забезпеченню потреби Німеччини у кваліфікованих працівниках.

  • 19 вересня у міноборони Латвії заявили, що нададуть Україні пакет зброї, а також співпрацюватимуть з іншими країнами-членами НАТО у спільній підготовці та навчанні українських військових.
  • 7 жовтня представники округів Німеччини заявили, що вимагають зменшити грошову допомогу для українських біженців і знову дати їм пільги відповідно до Закону про допомогу шукачам притулку.
Суспільство
Україна
Німеччина
біженці
Війна з Росією
біженці з України
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