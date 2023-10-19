Німеччина планує прискорити процес працевлаштування біженців з України

Про це пише Укрінформ.

Зазначається, що останнім часом понад 100 тисяч українців пройшли інтеграційний курс, ще 100 тис. пройдуть його найближчим часом.

"Кожен, хто пройшов інтеграційний курс, має якнайшвидше отримати досвід роботи та подальшу кваліфікацію", - заявили в уряді Німеччини й додали, що це сприяє забезпеченню потреби Німеччини у кваліфікованих працівниках.