Латвія передасть Україні міномети, ППО та великокаліберні боєприпаси
У Латвії заявили, що нададуть Україні пакет зброї, а також співпрацюватимуть з іншими країнами-членами НАТО у спільній підготовці та навчанні українських військових
Про це повідомило міноборони Латвії.
Про додаткову військову допомогу Україні йшлося у вівторок, 19 вересня, під час зустрічі міністра оборони Латвії Андріса Спрудса на засіданні Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Спрудс заявив про надання Києву додаткових мінометів, систем ППО та великокаліберних боєприпасів.
"Латвія надішле Україні додаткову військову підтримку, яка охопить найважливіші можливості – додаткові міномети, системи ППО та боєприпаси великого калібру", - написав він у твіттері.
У міноборони Латвії додали, що від початку війни військова підтримка України досягла понад 1% валового внутрішнього продукту країни.
"Латвія продовжуватиме підтримувати Україну проти агресії Росії, поки Україна не переможе", - йдеться у повідомлені.
Окрім того, Спрудс провів двосторонню зустріч з міністром оборони Канади Біллом Блером. З ним він обговорив, серед іншого, програму підготовки українських офіцерів.
- У вівторок, 19 вересня, у Німеччині в очному форматі проходить вже 15-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" – це перша зустріч з новим міністром оборони України Рустемом Умєровим.
- На засіданні "Рамштайну" голова Міноборони США Ллойд Остін заявив, що Україна скоро отримає американські танки Abrams.
- 31 серпня очільниця міністерства оборони Латвії Інара Мурнієце заявила, що Латвія взяла зобов’язання надати військове тренування для 3 тис. українських військових.
- 25 серпня міністр оборони Латвії Інара Мурнієце повідомила про те, що країна передала Україні ще один гелікоптер Мі-17.
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