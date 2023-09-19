Латвія передасть Україні міномети, ППО та великокаліберні боєприпаси

Про це повідомило міноборони Латвії.

Про додаткову військову допомогу Україні йшлося у вівторок, 19 вересня, під час зустрічі міністра оборони Латвії Андріса Спрудса на засіданні Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Спрудс заявив про надання Києву додаткових мінометів, систем ППО та великокаліберних боєприпасів.

"Латвія надішле Україні додаткову військову підтримку, яка охопить найважливіші можливості – додаткові міномети, системи ППО та боєприпаси великого калібру", - написав він у твіттері.

У міноборони Латвії додали, що від початку війни військова підтримка України досягла понад 1% валового внутрішнього продукту країни.

"Латвія продовжуватиме підтримувати Україну проти агресії Росії, поки Україна не переможе", - йдеться у повідомлені.

Окрім того, Спрудс провів двосторонню зустріч з міністром оборони Канади Біллом Блером. З ним він обговорив, серед іншого, програму підготовки українських офіцерів.