Латвія витрачає на військову допомогу Україні понад 1% ВВП, - міністерка оборони

Про це пише Укрінформ з посиланням на Мурнієце.

"Сьогодні ми концентруємо зусилля на тренуванні українських військовослужбовців та взяли зобов’язання надати таке тренування для 3 тис. українських військових у Латвії. Це велика кількість, якщо враховувати розмір моєї країни та наших збройних сил. Ми будемо щасливими, якщо інші країни ЄС приєднаються до нас у такій роботі", - повідомила голова міноборони.

Міністерка оборони наголосила, що Латвія активно допомагає Україні зміцнити свою оборону та бере участь у всіх ініціативах, спрямованих на підтримку ЗСУ.

Крім того, Латвія виділяє на цю мету більше ніж 1% свого валового внутрішнього продукту.

Також Мурнієце підтримала ініціативу про збільшення фінансування потреб України з ресурсів Європейського фонду миру.