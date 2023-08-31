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Латвія витрачає на військову допомогу Україні понад 1% ВВП, - міністерка оборони

31 серпня, 2023 четвер
09:45
Економіка Латвія

Очільниця міністерства оборони Латвії Інара Мурнієце заявила, що країна виділяє на гуманітарну та військову допомогу Збройним Силам України понад 1% від національного ВВП

Про це пише Укрінформ з посиланням на Мурнієце.

"Сьогодні ми концентруємо зусилля на тренуванні українських військовослужбовців та взяли зобов’язання надати таке тренування для 3 тис. українських військових у Латвії. Це велика кількість, якщо враховувати розмір моєї країни та наших збройних сил. Ми будемо щасливими, якщо інші країни ЄС приєднаються до нас у такій роботі", - повідомила голова міноборони.

Міністерка оборони наголосила, що Латвія активно допомагає Україні зміцнити свою оборону та бере участь у всіх ініціативах, спрямованих на підтримку ЗСУ.

Крім того, Латвія виділяє на цю мету більше ніж 1% свого валового внутрішнього продукту.

Також Мурнієце підтримала ініціативу про збільшення фінансування потреб України з ресурсів Європейського фонду миру.

  • 21 червня прем'єр-міністр Кріш'яніс Каріньш повідомив, що Латвія передасть Україні весь свій флот гелікоптерів. Він зазначив, що країна вже передала всі свої ЗРК "Стінгер".
  • 25 серпня міністрка оборони Латвії Інара Мурнієце заявила про те, що країна передала Україні ще один гелікоптер Мі-17.

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Війна з Росією
допомога Україні
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