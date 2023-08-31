Латвія витрачає на військову допомогу Україні понад 1% ВВП, - міністерка оборони
Очільниця міністерства оборони Латвії Інара Мурнієце заявила, що країна виділяє на гуманітарну та військову допомогу Збройним Силам України понад 1% від національного ВВП
Про це пише Укрінформ з посиланням на Мурнієце.
"Сьогодні ми концентруємо зусилля на тренуванні українських військовослужбовців та взяли зобов’язання надати таке тренування для 3 тис. українських військових у Латвії. Це велика кількість, якщо враховувати розмір моєї країни та наших збройних сил. Ми будемо щасливими, якщо інші країни ЄС приєднаються до нас у такій роботі", - повідомила голова міноборони.
Міністерка оборони наголосила, що Латвія активно допомагає Україні зміцнити свою оборону та бере участь у всіх ініціативах, спрямованих на підтримку ЗСУ.
Крім того, Латвія виділяє на цю мету більше ніж 1% свого валового внутрішнього продукту.
Також Мурнієце підтримала ініціативу про збільшення фінансування потреб України з ресурсів Європейського фонду миру.
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