Латвія віддає Україні всі свої гелікоптери, - прем'єр Каріньш
Прем'єр-міністр Кріш'яніс Каріньш повідомив, що Латвія передасть Україні весь свій флот гелікоптерів. Він зазначив, що країна вже передала всі свої ЗРК "Стінгер"
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з міжнародної конференції з відновлення України в Лондоні.
Прем'єр розповів, що уряд Латвії вже надав на допомогу Україні понад 1,3% ВВП країни, з яких більш ніж 1% - на оборонні потреби.
"Отже, усі наші ракети "Стінгер" зараз в Україні. У нас є флот гелікоптерів, всі ці гелікоптери – останні зараз перефарбовуються, щоб бути придатними до використання і мати гарний вигляд – ми відправляємо в Україну", – повідомив Каріньш.
Посадовець наголосив, що Латвія "ніколи не мала ілюзій щодо Росії", і тому "Стінгери" були доправлені в Україну ще на тлі нарощування Росією військ біля українського кордону листопаді-грудні 2021 року. Він розповів, що зброя прибула всього за день до початку повномасштабного вторгнення, завдяки чому ворог не зміг захопити аеропорт.
Латвія і надалі надає Україні дрони, гуманітарну та фінансову допомогу, а також навчає українських воїнів.
"Тож як нація ми розуміємо українців. Бо за що вони борються? Вони борються за багато речей, але ви можете звести це до трьох цінностей: свобода, демократія і верховенство права. Всі ми постійно говоримо про ці речі. Ми всі є борцями за свободу. Але, друзі, українці – це борці за свободу, а ми зараз є тими, хто підтримує свободу",– додав Каріньш.
- 5 червня Латвія на безоплатній основі передала Україні 66 автомобілів, які конфіскували у нетверезих водіїв.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.73
Купівля 36.73Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.16Продаж 40.96
- Актуальне
- Важливе