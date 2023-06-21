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Латвія віддає Україні всі свої гелікоптери, - прем'єр Каріньш

21 червня, 2023 середа
15:53
Війна з Росією Латвія

Прем'єр-міністр Кріш'яніс Каріньш повідомив, що Латвія передасть Україні весь свій флот гелікоптерів. Він зазначив, що країна вже передала всі свої ЗРК "Стінгер"

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з міжнародної конференції з відновлення України в Лондоні.

Прем'єр розповів, що уряд Латвії вже надав на допомогу Україні понад 1,3% ВВП країни, з яких більш ніж 1% - на оборонні потреби.

"Отже, усі наші ракети "Стінгер" зараз в Україні. У нас є флот гелікоптерів, всі ці гелікоптери – останні зараз перефарбовуються, щоб бути придатними до використання і мати гарний вигляд – ми відправляємо в Україну", – повідомив Каріньш.

Посадовець наголосив, що Латвія "ніколи не мала ілюзій щодо Росії", і тому "Стінгери" були доправлені в Україну ще на тлі нарощування Росією військ біля українського кордону листопаді-грудні 2021 року. Він розповів, що зброя прибула всього за день до початку повномасштабного вторгнення, завдяки чому ворог не зміг захопити аеропорт.

Латвія і надалі надає Україні дрони, гуманітарну та фінансову допомогу, а також навчає українських воїнів.

"Тож як нація ми розуміємо українців. Бо за що вони борються? Вони борються за багато речей, але ви можете звести це до трьох цінностей: свобода, демократія і верховенство права. Всі ми постійно говоримо про ці речі. Ми всі є борцями за свободу. Але, друзі, українці – це борці за свободу, а ми зараз є тими, хто підтримує свободу",– додав Каріньш.

  • 5 червня Латвія на безоплатній основі передала Україні 66 автомобілів, які конфіскували у нетверезих водіїв.
Латвія
допомога Україні
зброя для України
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