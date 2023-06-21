Латвія віддає Україні всі свої гелікоптери, - прем'єр Каріньш

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з міжнародної конференції з відновлення України в Лондоні.

Прем'єр розповів, що уряд Латвії вже надав на допомогу Україні понад 1,3% ВВП країни, з яких більш ніж 1% - на оборонні потреби.

"Отже, усі наші ракети "Стінгер" зараз в Україні. У нас є флот гелікоптерів, всі ці гелікоптери – останні зараз перефарбовуються, щоб бути придатними до використання і мати гарний вигляд – ми відправляємо в Україну", – повідомив Каріньш.

Посадовець наголосив, що Латвія "ніколи не мала ілюзій щодо Росії", і тому "Стінгери" були доправлені в Україну ще на тлі нарощування Росією військ біля українського кордону листопаді-грудні 2021 року. Він розповів, що зброя прибула всього за день до початку повномасштабного вторгнення, завдяки чому ворог не зміг захопити аеропорт.

Латвія і надалі надає Україні дрони, гуманітарну та фінансову допомогу, а також навчає українських воїнів.

"Тож як нація ми розуміємо українців. Бо за що вони борються? Вони борються за багато речей, але ви можете звести це до трьох цінностей: свобода, демократія і верховенство права. Всі ми постійно говоримо про ці речі. Ми всі є борцями за свободу. Але, друзі, українці – це борці за свободу, а ми зараз є тими, хто підтримує свободу",– додав Каріньш.