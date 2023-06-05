Латвія передала Україні 66 автівок, конфіскованих у п’яних водіїв
Латвія на безоплатній основі передала Україні 66 автомобілів, які конфіскували у нетверезих водіїв
Про це повідомляє Delfi.
Лише за останню добу поліція Латвії затримала 17 водіїв у стані алкогольного сп'яніння. За водіння в нетверезому стані були порушені чотири адміністративні справи і 13 кримінальних проваджень.
У п'яти випадках транспортні засоби спійманих водіїв будуть конфісковані, а з восьми водіїв буде стягнута вартість транспортних засобів.
Що відомо про дозвіл на передачу конфіскованих у п'яних водіїв авто
16 лютого 2023 року латвійський уряд вніс поправки до закону "Про підтримку цивільного населення в Україні". Так, транспортні засоби, які належать державі, можуть передаватись на безоплатній основі Україні для запобігання наслідкам надзвичайної ситуації, пов'язаної з війною.
Вже 8 березня в Україну відправили першу партію з 8 машин.
Згодом латвійці вирішили безоплатно передати ще 18 конфіскованих автомобілів, їх планували наповнити гуманітарною допомогою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.93
Купівля 36.93Продаж 37.5
-
EUR
Купівля 39.81Продаж 40.63
- Актуальне
- Важливе