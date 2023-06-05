Про це повідомляє Delfi.

Лише за останню добу поліція Латвії затримала 17 водіїв у стані алкогольного сп'яніння. За водіння в нетверезому стані були порушені чотири адміністративні справи і 13 кримінальних проваджень.

У п'яти випадках транспортні засоби спійманих водіїв будуть конфісковані, а з восьми водіїв буде стягнута вартість транспортних засобів.

Що відомо про дозвіл на передачу конфіскованих у п'яних водіїв авто

16 лютого 2023 року латвійський уряд вніс поправки до закону "Про підтримку цивільного населення в Україні". Так, транспортні засоби, які належать державі, можуть передаватись на безоплатній основі Україні для запобігання наслідкам надзвичайної ситуації, пов'язаної з війною.

Вже 8 березня в Україну відправили першу партію з 8 машин.

Згодом латвійці вирішили безоплатно передати ще 18 конфіскованих автомобілів, їх планували наповнити гуманітарною допомогою.