Для підтримки ЗСУ: Латвія передаватиме Україні конфісковані у п'яних водіїв авто
Сейм Латвії ухвалив поправки до закону, які передбачають можливість безоплатного передання транспортних засобів, які належать державі, у власність уряду України
Про це повідомляє Delfi.
"Наразі ми можемо реалізувати конфісковані у п'яних водіїв транспортні засоби, продавши їх, здавши на переробку або розібравши на запчастини, проте ми бачимо, що в нинішніх умовах вони були б корисною підтримкою для народу України", - заявив агентству LETA голова Комісії з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції Раймонд Бергманіс, який що відповідає за просування законопроєкту в Сеймі.
Рішення про передачу транспортних засобів, що належать державі, в кожному конкретному випадку ухвалюватиме уряд згідно з положенням про порядок безоплатного передання державного рухомого майна у власність іноземних урядів і міжнародних організацій.
Процес передачі транспортних засобів планується організувати через організацію, яка співпрацює з урядом України та отримала конкретні запити про допомогу, йдеться в анотації до закону.
Коаліція у Сеймі Латвії раніше досягла домовленості про те, що автомобілі, конфісковані у п'яних водіїв, можуть бути передані для потреб української армії.
- Нагадаємо, 10 лютого у Латвії заблокували низку сайтів пропагандистів РФ.
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