Латвія передала ЗСУ та українським лікарням 8 авто, конфіскованих у п'яних водіїв
Уряд Латвії ухвалив рішення передати на потреби ЗСУ та українських лікарень перші вісім автомобілів, які було конфісковано за керування у нетверезому стані
Про це повідомляє Delfi.lv.
Уряд Латвії ухвалив рішення безплатно передати конфісковані авто п'яти частинам Збройним Силам України, Вінницькій регіональній клінічній лікарні та територіальному медоб'єднанню Куп'янської міської ради на Харківщині.
За словами міністра фінансів Латвії Арвіла Ашераденса, від появи ідеї передавати конфісковані автомобілі Україні до її втілення минуло трохи більше місяця. До процесу було залучено Службу державних доходів, уряд, комісію Сейму з оборони, внутрішніх справ та боротьби з корупцією, а депутати одноголосно підтримали поправки до закону щодо підтримки цивільного населення України.
Відповідно до закону конфісковані транспортні засоби можуть бути безоплатно передані уряду України для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з війною, та підтримки українського суспільства.
За словами представника товариства Agendum Рейніса Познякса, це важлива підтримка для України, адже кожна машина на фронті — це врятоване життя.
Зазначається, що Agendum забезпечить доставку автомобілів в Україну та передачу їх державним установам.
- 16 лютого Сейм Латвії ухвалив поправки до закону, які передбачають можливість безоплатної передачі конфіскованих транспортних засобів Україні.
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