Про це інформує LSM.

Автівки, які конфіскувала Латвія у п'яних водіїв, тепер відправлять Україні, аби допомогти у захисті від Росії.

"У Латвії ми знаємо важливість незалежності та демократії, тому ми повинні продовжувати підтримувати Україну всіма силами. Кожна допомога, велика чи маленька, наближає Україну до перемоги в жорстокій і несправедливій війні з Росією", - сказала секретарка міністерства фінансів Латвії Каріна Плока.

Повідомляється, що власники не отримують компенсацію, що робить їхнє рішення сісти напідпитку за кермо надзвичайно дорогим. Це також спонукає громадян інших країнах закликати свої уряди прийняти аналогічні рішення.

Крім самих транспортних засобів, співробітники мінфіну наповнять їх продуктами та предметами, які потрібні Україні.