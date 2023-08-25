Латвія передала Україні вертоліт Мі-17

Про це вона написала у twitter.

"Національні Збройні сили Латвії передали Україні ще один гелікоптер Мі-17. Україна успішно воює і відвойовує все більше і більше окупованих територій", - йдеться у повідомленні.

За її словами, Латвія буде стояти з Україною пліч-о-пліч до повної перемоги.