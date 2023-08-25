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Латвія передала Україні вертоліт Мі-17

25 серпня, 2023 п'ятниця
16:44
Війна з Росією Мі-17

Міністр оборони Латвії Інара Мурнієце повідомила про те, що країна передала Україні ще один гелікоптер Мі-17

Про це вона написала у twitter.

"Національні Збройні сили Латвії передали Україні ще один гелікоптер Мі-17. Україна успішно воює і відвойовує все більше і більше окупованих територій", - йдеться у повідомленні.

За її словами, Латвія буде стояти з Україною пліч-о-пліч до повної перемоги.

  • 21 червня прем'єр-міністр Кріш'яніс Каріньш повідомив, що Латвія передасть Україні весь свій флот гелікоптерів. Він зазначив, що країна вже передала всі свої ЗРК "Стінгер".
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