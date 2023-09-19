Танки Abrams ось-ось з'являться на полі бою в Україні, - голова Пентагону Остін на засіданні "Рамштайну"
Голова Міноборони США Ллойд Остін заявив, що Україна скоро отримає американські танки Abrams
Про це він сказав у вступному слові на засідання "Рамштайну".
"Ми будемо тісно співпрацювати з українськими партнерами, щоб усю допомогу, яку надаємо Україні використовували ефективно. Ми говоримо про танки Abrams, які ось-ось будуть на полі бою України. Чим довше Росія веде війну, тим більше вона заганяє себе в глухий кут", - наголосив Остін.
Голова Пентагону також додав, що вклад і допомога США є потужною й залишиться такою.
"Від нашої минулої зустрічі США сформував додатковий пакет допомоги, який складав приблизно $2 млрд. У рамках цього пакету Україні були надані сучасні системи ППО, амуніція, системи з розмінування. Вклад США був потужним й залишається таким", - підкреслив Остін.
- Сполучені Штати Америки почали навчання українців на танках Abrams у травні в Німеччині. Для цього зі США прибули танки М1 Abrams, призначені суто для тренувань, а не для відправлення в Україну.
- Тоді ж у травні міністр оборони США Ллойд Остін повідомляв, що Сполучені Штати передадуть Україні танки Abrams на початку осені 2023 року. "Абрамси", передбачені для України (31 танк), протягом кількох місяців проходили ремонт і підготовку. Цими вихідними згадані танки офіційно схвалили для передачі.
- Першу партію танків Abrams, які США надають Україні, схвалили для відправлення. Танки мають прибути в Україну на початку осені
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