Танки Abrams ось-ось з'являться на полі бою в Україні, - голова Пентагону Остін на засіданні "Рамштайну"

Про це він сказав у вступному слові на засідання "Рамштайну".

"Ми будемо тісно співпрацювати з українськими партнерами, щоб усю допомогу, яку надаємо Україні використовували ефективно. Ми говоримо про танки Abrams, які ось-ось будуть на полі бою України. Чим довше Росія веде війну, тим більше вона заганяє себе в глухий кут", - наголосив Остін.

Голова Пентагону також додав, що вклад і допомога США є потужною й залишиться такою.

"Від нашої минулої зустрічі США сформував додатковий пакет допомоги, який складав приблизно $2 млрд. У рамках цього пакету Україні були надані сучасні системи ППО, амуніція, системи з розмінування. Вклад США був потужним й залишається таким", - підкреслив Остін.