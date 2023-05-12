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Остін: Україна отримає танки Abrams на початку осені

12 травня, 2023 п'ятниця
07:15
Світ танк Аbrams M1/A1

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати передадуть Україні танки Abrams на початку осені 2023 року

Про це інформує Голос Америки.

"Ми робимо все можливе, щоб пришвидшити постачання цих танків. За нашими прогнозами, це відбудеться на початку осені", - зазначив Остін.

Він додав, що декілька танків Abrams перемістили на тренувальний полігон, де зараз навчаються українські військові. Тож, за його словами, коли навчання завершаться, танки будуть доступні для використання.

Водночас відповідаючи на запитання про те, чи можливо пришвидшити постачання 31-го таку Abrams в Україну, Остін зазначив, що терміни поставки пояснюються не лише тим, що американські військові відправляють ці танки в Україну і готують українських військових для роботи на них. Ці терміни пояснюються і тим, що американські військові також створюють інфраструктури, яка підтримуватиме роботу Abrams, які є новою для українців технікою.

"Як вам відомо, ця техніка суттєво відрізняється, зокрема, за рахунок турбінного двигуна та інших достатньо складних систем. Але ми намагаємось якнайшвидше передати цю техніку українцям. Вони точно матимуть усе в наявності до початку осені", - наголосив очільник Пентагону.

  • 25 квітня стало відомо, що танки М1 Abrams, які протягом кількох наступних тижнів прибудуть зі США до Німеччини для навчання українських військовослужбовців, не будуть потім відправлені в Україну для участі в бойових діях.
Україна
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допомога США Україні
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