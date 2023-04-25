Про це повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, пише Укрінформ.

"Ці танки призначатимуться лише для тренувань. Це не ті оновлені танки, які згодом поїдуть в Україну", - зазначив прессекретар.

Він зазначив, що США виділяють навчальні танки не із запасів армії, а з інших місць зберігання, що дозволить пришвидшити підготовку та пересилання бойових машин Україні.

Райдер висловив сподівання, що до кінця цього року відбудеться передача Україні окремих бойових одиниць М1 Abrams та завершиться підготовка особового складу ЗСУ на американських танках.

Райдер також повідомив, що танки Abrams, які передаватимуться для застосування на фронті, будуть оснащуватися згідно зі специфікою бойових дій в Україні.