Про це інформує Associated Press.

Зазначено, що 31 танк Abrams прибуде на полігон Графенвер у Німеччині наприкінці весни. Українські військові розпочнуть навчання через кілька тижнів, вони триватимуть приблизно десять тижнів.

Навчання будуть проходити не на тих танках, які Вашингтон передасть Києву. У США вже оновлюють 31 бойовий танк M1A1 для відправки на передову в Україну.

"Ця ідея полягає в тому, щоб українські війська пройшли підготовку до того моменту, коли оновлені танки будуть готові і можуть виконувати бойові завдання. Ці машини переоснащуються під потреби України", - ідеться у повідомленні.

Підготовку пройдуть не менше 250 українців. Деяких навчатимуть керувати танками, інших - ремонтувати та обслуговувати їх. Після перших десяти тижнів також можуть провести додаткове навчання, як вести бій та маневрувати з танками.