США почнуть навчання українських бійців на Abrams найближчими тижнями, - AP
21 квітня, під час зустрічі Контактної групи у форматі "Рамштайн" було вирішено, що підготовка українців до управління танками Abrams розпочнеться на початку літа та триватиме 10 тижнів
Про це інформує Associated Press.
Зазначено, що 31 танк Abrams прибуде на полігон Графенвер у Німеччині наприкінці весни. Українські військові розпочнуть навчання через кілька тижнів, вони триватимуть приблизно десять тижнів.
Навчання будуть проходити не на тих танках, які Вашингтон передасть Києву. У США вже оновлюють 31 бойовий танк M1A1 для відправки на передову в Україну.
"Ця ідея полягає в тому, щоб українські війська пройшли підготовку до того моменту, коли оновлені танки будуть готові і можуть виконувати бойові завдання. Ці машини переоснащуються під потреби України", - ідеться у повідомленні.
Підготовку пройдуть не менше 250 українців. Деяких навчатимуть керувати танками, інших - ремонтувати та обслуговувати їх. Після перших десяти тижнів також можуть провести додаткове навчання, як вести бій та маневрувати з танками.
- У п'ятницю, 21 квітня, голова Пентагону Ллойд Остін озвучив три головні теми, які розглянуть союзники в рамках зустрічі у форматі "Рамштайн". На порядку денному - ППО, боєприпаси та засоби підтримки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.67
Купівля 37.67Продаж 38.43
-
EUR
Купівля 40.94Продаж 41.91
- Актуальне
- Важливе