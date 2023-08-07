США офіційно схвалили першу партію танків Abrams для відправлення в Україну
Першу партію танків Abrams, які США надають Україні, схвалили для відправлення. Танки мають прибути в Україну на початку осені
Як повідомляє CNN, про це заявив у понеділок 7 серпня, начальник відділу закупівель армії Дуг Буш.
"Тепер танки повинні потрапити в Європу, а потім в Україну разом з усіма речами, які з ними йдуть: боєприпаси, запасні частини, паливне обладнання, ремонтні засоби. Це не тільки танки, це повний пакет, який іде з ними. Це все ще в процесі", – сказав Дуг Буш журналістам під час брифінгу.
- Сполучені Штати Америки почали навчання українців на танках Abrams у травні в Німеччині. Для цього зі США прибули танки М1 Abrams, призначені суто для тренувань, а не для відправлення в Україну.
- Тоді ж у травні міністр оборони США Ллойд Остін повідомляв, що Сполучені Штати передадуть Україні танки Abrams на початку осені 2023 року. "Абрамси", передбачені для України (31 танк), протягом кількох місяців проходили ремонт і підготовку. Цими вихідними згадані танки офіційно схвалили для передачі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.87
Купівля 36.87Продаж 37.58
-
EUR
Купівля 40.7Продаж 41.72
- Актуальне
- Важливе