Як повідомляє CNN, про це заявив у понеділок 7 серпня, начальник відділу закупівель армії Дуг Буш.

"Тепер танки повинні потрапити в Європу, а потім в Україну разом з усіма речами, які з ними йдуть: боєприпаси, запасні частини, паливне обладнання, ремонтні засоби. Це не тільки танки, це повний пакет, який іде з ними. Це все ще в процесі", – сказав Дуг Буш журналістам під час брифінгу.