У Німеччині розпочалося 15-те засідання у форматі "Рамштайн"

Про прибуття учасників повідомляє "Суспільне".

На зустріч вже прибули міністр оборони Умєров і голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, передає видання.

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Про новий "Рамштайн" було відомо ще в кінці серпня, коли міністром оборони України ще був Олексій Резніков. Після призначення Рустема Умєрова новим міністром 6 вересня, вже 11 вересня очільник Міноборони США Ллойд Остін провів з Умєровим телефоном обговорення нової допомоги нашій країні й порядку денного засідання чергового "Рамштайну".

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Наразі немає інформації про те, які саме питання обговорюватимуть 19 вересня. Однак безперечно, що мова йтиме про поповнення запасів снарядів української артилерії, яких завжди бракує, також поповнення запасів ракет для ППО, які щодня "приземляють" російські цілі в повітрі, та, звісно, навчання наших військових в країнах НАТО, зокрема, як просувається вишкіл українських льотчиків, щоб ЗСУ таки отримали F-16.

Непростими можуть бути обговорення пов’язані з наданням Україні німецьких ракет Taurus та американських ATACMS. Адже вже місяцями наші дипломати намагаються "пробити" аргументи союзників, які не поспішають нам надавати ці потужні ракети дальнього застосування.