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Допомога Україні й теми наступного "Рамштайну": Умєров провів першу розмову з очільником Пентагону

11 вересня, 2023 понедiлок
19:27
Світ Рустем Умєров

11 вересня міністри оборони США Ллойд Остін та України Рустем Умеров телефоном обговорили допомогу нашій країні й порядок денний засідання "Рамштайну"

Про це пише міністерство оборони США.

"Міністр оборони США Ллойд Остін III сьогодні провів телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умеровим, щоб привітати його з призначенням і підтвердити непохитну підтримку України з боку США",  - йдеться в заяві.

Повідомляється, що Пентагон представив оновлену інформацію про зусилля Сполучених Штатів щодо надання допомоги у сфері безпеки. Міністри обмінялися думками з про пріоритетні позиції у підтримці України на полі бою та довгострокові перспективи.

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Водночас Остін та Умеров розглянули порядок денний засідання Контактної групи з питань оборони України, яке відбудеться наступного тижня на авіабазі Рамштайн.

Що відомо про засідання у форматі "Рамштайн"

"Рамштайн" - це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, що відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни.

Від початку повномасштабного вторгнення відбулося вже 14 засідань.

Натомість Шмигаль повідомляв, що нове засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" має відбутися з 18 вересня в офлайн-форматі.

ВПУ США в Європі уточнили, що наступне 15 засідання Контактної групи з питань оборони України пройде у форматі офлайн 19 вересня.

Що відомо про Рустема Умєрова

Рустем Умєров обійняв посаду міністра оборони 6 вересня.

За його словами, на чолі Міноборони він запроваджуватиме стандарти НАТО й цифровізуватиме військовий облік, включно із ВЛК.

10 вересня Умєров ініціює появу нової посади - військового омбудсмена.  

ЄС
Німеччина
Війна з Росією
США
Ллойд Остін
допомога Україні
Міністр оборони України
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