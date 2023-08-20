Міноборони оголосило про нове засідання "Рамштайн": деталі
Нове засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" має відбутися з 18 вересня в офлайн-форматі
Про це міністр оборони заявив у інтерв'ю для 24 каналу.
Згідно з його словами, ключові питання на "Рамштайні" суттєво не зміняться. Зокрема, пріоритетом номер один залишиться посилення протиповітряної оборони України.
"Більше ракет, більше систем, більше радарів, плюс авіація як елемент протиповітряної оборони. Друге питання - це артилерія та амуніція до неї. Третя річ - це бронетехніка всіх видів", - наголосив Резніков.
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Водночас відповідаючи на запитання, чи можна вважати, що роль "Рамштайну" знизилася, міністр заявив - "Ні, так категорично не можна говорити".
- Нагадаємо, 15 червня міністр оборони Олексій Резніков прибув на засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн-13" та зустрівся з очільником Пентагону Ллойдом Остіном.
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