Про це міністр оборони заявив у інтерв'ю для 24 каналу.

Згідно з його словами, ключові питання на "Рамштайні" суттєво не зміняться. Зокрема, пріоритетом номер один залишиться посилення протиповітряної оборони України.

"Більше ракет, більше систем, більше радарів, плюс авіація як елемент протиповітряної оборони. Друге питання - це артилерія та амуніція до неї. Третя річ - це бронетехніка всіх видів", - наголосив Резніков.

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Водночас відповідаючи на запитання, чи можна вважати, що роль "Рамштайну" знизилася, міністр заявив - "Ні, так категорично не можна говорити".