Про це він розповів в етері на Еспресо.

"Кожен із Рамштайнів, я вважаю, історичний. Але нинішній Рамштайн уже показує те, що наші партнери переходять від вирішення тактичних цілей до стратегічних. Тобто на цьому Рамштайн основою будуть снаряди, техніка, будуть допрацьовані питання по літаках, але західні партнери вже дивляться у майбутнє, тобто набагато далі буде це обговорюватися", - каже Лісний.

Експерт вважає, що ми не почуємо деталей дванадцятого засідання контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", адже дізнаємося коли це з’явиться на полі бою.

"Я вважаю, що це теж буде проривний, але не медійно проривний Рамштайн. Дуже хочу, аби українці бачили результати Рамштайну у зведеннях з фронту і тоді ми зрозуміємо, що Рамштайн спрацював. Підкреслюю, що Рамштайн переходить у стратегічний вимір і це дуже правильно, бо саме так ми можемо боротися з такою потужною державою, монстром, як Росія", - наголосив віцепрезидент аналітичного центру "Політика".