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Умєров хоче запровадити посаду військового омбудсмена: що відомо і які є питання

10 вересня, 2023 неділя
20:50
Суспільство Рустем Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров ініціює появу нової посади - військового омбудсмена

Про це очільник Міноборони заявив на щорічній зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES) у Києві, передає "ЦензорНет".

"Ми зосередимося на людських життях, ми зосередимося на наших людях. І саме тому ми, ймовірно, запровадимо нову посаду, яка називається військовим омбудсменом, яка займатиметься військовими потребами народу і наших воїнів", - наголосив міністр.

За словами Умєров, це право воїна - "бути екіпірованим, мати все необхідне для війни і виграти війну". Вирішенням цих питань, додав урядовець, і займатиметься військовий омбудсмен.

Незалежний орган чи внутрішня інспекція?

Пропозицію міністра прокоментувала правозахисниця, співкоординаторка "Медійної ініціативи за права людини" Ольга Решетилова.

"Це надзвичайно правильно, що пан Умєров свою діяльність розпочинає з прав військовослужбовців. Більше того, знаю, що (уповноважений Верховної Ради з прав людини - ред.) Дмитро Лубінець підтримує ідею зосередити захист прав в Міністерстві оборони. І я вже йому казала і вам скажу: теоретично можна це зробити, але не треба це називати військовим омбудсменом - це внутрішня інспекція МО", - написала Решетилова в фейсбуці 10 вересня.

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"Військовослужбовці служать не лише в ЗСУ, а й в Нацгвардії, ДПСУ, СБУ, зовнішній розвідці, державній охороні, спецзвʼязку і ще в деяких структурах. Так, це менша чисельність, ніж у Збройних силах, але їх доволі багато. МО до них відношення не має. Хто захищатиме їхні права? Ось те, що хоче створити пан Умєров, - це внутрішній підрозділ, який без зовнішнього контролю цілком може перетворитися на орган тиску на військовослужбовців і буде робити такі висновки, які потрібні керівництву або "замовникам". Такого вже було багато, починаючи від інспекцій і закінчуючи всілякими радниками. Без запобіжників щодо незалежності органу і його неупередженості воно не працюватиме. У разі, якщо людина або люди на такій посаді по-справжньому стануть на захист прав військовослужбовців, вони неодмінно наразяться на опір Генерального штабу. А це закладає потенційний конфлікт між МО і ГШ, чого, як ми розуміємо, бути не повинно", - пояснила правозахисниця свою точку зору.

"Я вітаю будь-які ініціативи на покращення ситуації із правами військовослужбовців. Але я переконана, що це має бути незалежна структура, точно не у вертикалі МО, МВС чи СБУ, а бажано ще й не у вертикалі президента. Тільки так воно поїде", - підсумувала Решетилова.

Міністерство оборони
військові
Омбудсмен
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
Рустем Умєров
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