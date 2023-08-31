Чергове засідання у форматі "Рамштайн" планують провести 19 вересня

Про це пише "Радіо Свобода" із посиланням на пресслужбу Військово-Повітряних сил США в Європі.

"Міністр Ллойд Остін знову запросив міністрів оборони та старших військових посадовців по всьому світу, щоб обговорити поточну кризу в Україні та різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники та партнери США", - зазначили у пресслужбі.

Що відомо про засідання у форматі "Рамштайн"

"Рамштайн" - це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, що відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни.

Від початку повномасштабного вторгнення відбулося вже 14 засідань.

Натомість міністр оборони України повідомляв, що нове засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" має відбутися з 18 вересня в офлайн-форматі.