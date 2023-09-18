Перший тест для Умєрова. Пояснюємо, що очікувати від "Рамштайн-15"

Еспресо розповість історію "Рамштайн", його значення та які старі-нові виклики тепер перед Рустемом Умєровим.

Що у тексті:

Що таке засідання у форматі "Рамштайн";

Чи змінить заміна Резнікова діалог учасників "Рамштайн";

Що очікувати від "Рамштайн-15".

Що таке засідання у форматі "Рамштайн"

Фото: AP

"Рамштайн" (англ. Ramstein Meetings) — це ціла серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу (під егідою США), які підтримують Україну у війні, яку розпочала Росія. Мета цих зустрічей – синхронізація та прискорення надання зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню, а також навчання українських військових за стандартами НАТО.

Зустрічі отримали таку назву через місце проведення першої 26 квітня 2022 року на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах. Надалі ці зустрічі відбувалися або офлайн, або онлайн у двох місцях (база "Рамштайн" або в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО). Всі вони отримували неофіційні назви, як "Рамштайн-2", "Рамштайн-3" і так далі.

Кожна з таких зустрічей мала важливе значення для посилення як оборонних, так і контрнаступальних можливостей ЗСУ. Під час першої зустрічі 30 країн зголосилися виділити понад 5 мільярдів доларів США військової допомоги Україні (наприклад, Німеччина оголосила про 50 одиниць зенітних самохідних установок Gepard). Після другої зустрічі, 20 країн оголосили про нові пакети допомоги, деякі заявили про готовність передати артилерійське озброєння, танки та іншу бронетехніку, інші запропонували навчання українських військових. Після третього "Рамштайну", США надали нам славнозвісні HIMARS. Остання зустріч відбулася онлайн 18 липня. Вона була важливою, оскільки офіційно були укладені домовленості про навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Загалом, формат "Рамштайн" став важливим для консолідації можливостей союзників в допомозі Україні та великою мірою визначив успіхи ЗСУ на полі бою з росіянами.

Чи змінить заміна Резнікова діалог учасників "Рамштайн"

Фото: Getty Images

Попри скандали пов’язані з різними сумнівними закупівлями Міноборони, Олексій Резніков показав себе, як фаховий дипломат у питаннях вибудовування довготривалого діалогу з союзниками. Експерти відзначали його важливу особисту роль у переговорах, адже в очах союзників він мав авторитет. Тому, можливо, це була одна з причин, чому президент України Володимир Зеленський не одразу звільнив очільника Міноборони. Адже перші гучні скандали з закупівлями (одне яйце за 17 грн) були ще на початку цього року.

Та хай там як, під час повномасштабної війни основними гравцями є не владні мужі, а українські військові, волонтери та народ, який протистоїть окупантам. Роль індивідуумів безперечно важлива, та, як то кажуть, незамінних людей немає, особливо, коли мова йде про екзистенційну війну за право існування України.

Читайте також: Б’ють в серце противника: характеристики та особливості далекобійних ракет Taurus. Їх можуть передати Україні

Голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко вважає, що зміна очільника Міноборони України не вплине на діалог учасників "Рамштайн". Тому не варто очікувати якихось принципових змін у плані підтримки України.

"Думаю, що радикальним чином це все-таки не вплине. Хоча, дійсно, в галузі міжнародної політики людський фактор має велике значення. Часто згадую в цьому аспекті слова президента Байдена, який сказав, що міжнародні відносини — це міжособистісні відносини. Але в даному контексті, у плані надання озброєнь, військово-технічної допомоги Україні, я думаю, це не вплине вирішальним чином. … Ми бачимо, що сам формат, механізми "Рамштайну" давно напрацьовані. Є певні традиції, які вже склалися", — сказав Мережко телеканалу FREEДОМ.

Також він відзначив, що вважає Рустема Умєрова ефективним представником парламентської дипломатії та успішним менеджером.

Читайте також: "Ймовірно, Умєров встановить справедливість": нардеп Цимбалюк про відсутність екс-військкомів на фронті

Що очікувати від "Рамштайн-15"

Рустем Умєров, фото: Reuters

Про новий "Рамштайн" було відомо ще в кінці серпня, коли міністром був Резніков. Після призначення Рустема Умєрова новим міністром оборони України 6 вересня, вже 11 вересня очільник Міноборони США Ллойд Остін провів з Умєровим телефоном обговорення нової допомоги нашій країні й порядку денного засідання чергового "Рамштайну".

14 вересня заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх офіційно підвередила, що "Рамштайн-15" відбудеться 19 вересня.

"Остін і Міллі поїдуть до Рамштайну, Німеччина, 18 вересня, щоб провести особисту зустріч контактної групи з питань оборони України. Це буде 15-те засідання після того, як у квітні 2022 року міністр Остін сформував міжнародну групу. Секретар і голова приєднаються до міністрів оборони та старших військових чиновників з майже 50 країн, щоб обговорити поточну ситуацію в Україні та подальшу тісну координацію міжнародним співтовариством, щоб забезпечити український народ засобами, необхідними для захисту його суверенної території", - розповіла Сабріна Сінгх.

Питання надання F-16, ATACMS і Taurus

Наразі немає інформації про те, які саме питання обговорюватимуть 19 вересня. Однак безперечно, що мова йтиме про поповнення запасів снарядів української артилерії, яких завжди бракує, також поповнення запасів ракет для ППО, які щодня "приземляють" російські цілі в повітрі, та, звісно, навчання наших військових в країнах НАТО, зокрема, як просувається вишкіл українських льотчиків, щоб ЗСУ таки отримали F-16.

Читайте також: Довга рука для HIMARS і M270: ракета ATACMS, яка потрібна ЗСУ, та нові дальності з ER GMLRS і PrSM

Непростими можуть бути обговорення пов’язані з наданням Україні німецьких ракет Taurus та американських ATACMS. Адже вже місяцями наші дипломати намагаються "пробити" аргументи союзників, які не поспішають нам надавати ці потужні ракети дальнього застосування. Однак, можливо, Рустем Умєров зможе знайти відповідні доводи, які переконають США та Німеччину, що так звані червоні лінії Путіна – це лише страшилка, щоб затримати постачання надважливої зброї Україні.

Читайте також: Міністр оборони Німеччини пообіцяв рішення щодо надання Україні ракет Taurus за тиждень-два

У коментарі ICTV військовий експерт Михайло Жирохов висловив думку, що, імовірно, такі чутливі питання, як ATACMS чи Taurus не будуть обговорювати.

"На "Рамштайні" обговорюють потреби, які можуть реалізувати передусім європейські країни. Наприклад, так формувалася танкова коаліція, авіаційна коаліція", – сказав військовий експерт і додав, що "Рамштайн" – це в першу чергу про нагальні потреби для нашої оборони.

Та варто пам’ятати, що будь-які рішення, прийняті на "Рамштайн", не є стовідсотково публічними, вони реалізовуються протягом багатьох місяців. Тому завтра громадськість почує лише те, що можна публічно буде оголосити. А непублічні домовленості можуть принести свої плоди дещо згодом.