Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Перший "Рамштайн" з Умєровим: Пентагон повідомив про особисту участь Остіна та Міллі

Перший "Рамштайн" з Умєровим: Пентагон повідомив про особисту участь Остіна та Міллі

14 вересня, 2023 четвер
23:19
Війна з Росією Рустем Умеров та Ллойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін і голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі очолять перший "Рамштайн" з новим міністром оборони України

Про це офіційно повідомила в четвер під час пресбрифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Укрінформ.

Військове керівництво США у понеділок, 18 вересня, вирушить до Німеччини для головування на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Засідання заплановане на 19 вересня.

"Це буде 15-те засідання після того, як міністр Остін сформував міжнародну групу. Міністр і голова (Міллі – ред.) приєднаються до міністрів оборони та високопоставлених військових представників з майже 50 країн",- зауважила представниця оборонного відомства США.

Відзначимо, що це буде перша особиста зустріч міністра оборони України Рустема Умєрова з очільником Пентагону Ллойдом Остіним після призначення на посаду.

  • Нагадаємо, 11 вересня міністри оборони США Ллойд Остін та України Рустем Умеров провели першу телефонну розмову, під час якої обговорили допомогу нашій країні й порядок денний засідання "Рамштайну".

Ллойд Остін
допомога Україні
зброя для України
Рустем Умєров
Читайте також:
Кім Чен Ин та Путін
14 вересня, 2023 четвер
В ISW пояснили чого боїться Путін після зустрічі з очільником КНДР
Крим. Євпаторія
14 вересня, 2023 четвер
Сили оборони провели спецоперацію біля Євпаторії та уразили російську ППО
Віталій Кулик
Автор Віталій Кулик
14 вересня, 2023 четвер
Папа Франциск симпатизує Путіну. "Скрєпи" схожі
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.59
    Купівля 37.59
    Продаж 38.35
  • EUR
    Купівля 40.39
    Продаж 41.38
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
14 вересня
23:52
Румунія, безпілотник, війна з РФ
Румунія вчетверо збільшила обмежувальну зону польотів біля кордону з Україною
23:08
Анджей Дуда
"Ми повинні захищати свій ринок": Дуда анонсував зустріч із Зеленським і розмову щодо зерна
22:58
евакуація
На Херсонщині проведуть обов'язкову евакуацію родин з дітьми з низки населених пунктів
22:30
На фото: Володимир Зеленський
Військовий омбудсмен та "ключові рішення": Зеленський провів нараду з міністром оборони Умєровим
22:17
трейлер історичної драми SHTTL / ШТТЛ режисера Еді Уолтера
Вийшов трейлер історичної драми "ШТТЛ" – кандидата відбору на "Оскар"
22:00
Єнс Столтенберг
Стефанішина запропонувала Столтенбергу провести засідання Ради Україна - НАТО щодо енергетичної безпеки
21:53
ЗСУ, міномет, міна
Триває наступ Сил оборони на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, є успіхи в районах Кліщіївки й Андріївки, – Генштаб
21:36
Байден та Зеленський зустрічаються на саміті НАТО
Зеленський зустрінеться з Байденом в ході візиту на Генасамблею ООН, - NBC News
21:12
Зерно
Київ розраховує, що з 15 вересня країни ЄС скасують обмеження на експорт української агропродукції, – МЗС
21:10
Ексклюзив
Справа про хабар ексголові Верховного Суду Кнзєву: НАБУ вилучило ще майже $500 тисяч
Політична експертка назвала причину посилення антикорупційної діяльності в Україні
21:00
Пенні Пріцкер
Мільярдерка з українським корінням: призначили спецпредставницю США з економічного відновлення України
20:50
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Продовження Кримської саги гарантовано: ворожі об'єкти знищуватимуться саме українськими ракетами. Колонка Сергія Згурця
20:26
Оновлено
Морські дрони SeaBaby
Сили оборони завдали удару по двох кораблях ВМС РФ: судна отримали ушкодження
20:15
Андрій Василенко
МОН звільнило посадовця, який насміхався над незалежністю України
20:05
OPINION
Антін Мухарський
Вилюднення або смерть
19:46
Сергій Буковський
Премію Стуса отримав Сергій Буковський. Що відомо про лауреата
19:31
Ердоган
Туреччина призначила нового посла в Україні
19:03
OPINION
Мар'ян Заблоцький
Військове ПДФО мусить залишатися на місцях
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 568 дня війни: СБУ завдала удару по ППО окупантів біля Євпаторії, а наші пілоти вже випробували шведські винищувачі
18:44
санкції проти рф
США ввели нові санкції проти понад 150 компаній та осіб, які допомагають РФ обходити обмеження
18:32
санкції проти РФ
Українські санкції повинні стати прозорими та сумісними із західними, - National interest
18:21
Ексклюзив
Турнікети на війні можуть врятувати життя
У Всеукраїнській спілці парамедиків заявили про критично низьке забезпечення армії медзасобами та неякісні турнікети
18:07
OPINION
Валерій Чалий
Як Україні приструнити Маска
17:56
діти, війна
З початку роботи координаційного штабу в Україну з РФ повернули 386 дітей
17:51
Азійські ігри
Росіян не запросили на Азійські ігри у Китай, де вони могли кваліфікуватись на Олімпіаду
17:47
Відомий шеф-кухар та засновник World Central Kitchen Хосе Андрес
Шеф-кухар та засновник World Central Kitchen Хосе Андрес став амбасадором UNITED24
17:40
Тарас Кремінь
Україні потрібні зміни до законодавства для притягнення до відповідальності за лінгвоцид, – Кремінь
17:40
Ексклюзив
Карта. Бахмут_1309
ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямку, - Східне угруповання військ
17:24
Оновлено
Маляр повідомила про взяття Андріївки під Бахмутом, 3-тя ОШБр назвала заяву хибною
17:21
Херсонщина
РФ атакувала Херсонщину: поранені 2 цивільних
17:18
Інфографіка
Фото "Gepard"
Що таке "зенітні танки" Gepard, та як з їхньою допомогою ЗСУ боронять повітряний простір
16:57
храм-МАФ на території Музею історії України
Апеляційний суд постановив знести незаконний храм-маф біля Десятинної церкви
16:56
Гітанас Науседа
Науседа висловив сподівання, що Україна отримає "зелене світло" на вступ до НАТО у 2024 році
16:40
Ексклюзив
Путін і Сі Цзіньпін у Москві
Defense Express: КНДР може стати хабом для постачання китайської зброї до РФ
16:11
Ілюстративне фото
На випадок блекаутів: медзаклади України забезпечені понад 4 тис. генераторів
16:07
Ексклюзив
Юсов: знищення десантних кораблів у Криму ускладнює втечу окупантів із Причорномор'я
16:05
OPINION
Віталій Кулик
Папа Франциск симпатизує Путіну. "Скрєпи" схожі
16:04
Київська прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо "троєщинських луків"
15:59
Залізниця
Росіяни крадуть гроші на ТОТ за допомогою фантомних фірм, - Центр нацспротиву
15:42
МЗС РФ
Росія викликала посла США і висилає двох дипломатів через підозри у шпигунстві
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV