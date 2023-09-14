Перший "Рамштайн" з Умєровим: Пентагон повідомив про особисту участь Остіна та Міллі

Про це офіційно повідомила в четвер під час пресбрифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Укрінформ.

Військове керівництво США у понеділок, 18 вересня, вирушить до Німеччини для головування на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Засідання заплановане на 19 вересня.

"Це буде 15-те засідання після того, як міністр Остін сформував міжнародну групу. Міністр і голова (Міллі – ред.) приєднаються до міністрів оборони та високопоставлених військових представників з майже 50 країн",- зауважила представниця оборонного відомства США.

Відзначимо, що це буде перша особиста зустріч міністра оборони України Рустема Умєрова з очільником Пентагону Ллойдом Остіним після призначення на посаду.