Перший "Рамштайн" з Умєровим: Пентагон повідомив про особисту участь Остіна та Міллі
Міністр оборони США Ллойд Остін і голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі очолять перший "Рамштайн" з новим міністром оборони України
Про це офіційно повідомила в четвер під час пресбрифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Укрінформ.
Військове керівництво США у понеділок, 18 вересня, вирушить до Німеччини для головування на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Засідання заплановане на 19 вересня.
"Це буде 15-те засідання після того, як міністр Остін сформував міжнародну групу. Міністр і голова (Міллі – ред.) приєднаються до міністрів оборони та високопоставлених військових представників з майже 50 країн",- зауважила представниця оборонного відомства США.
Відзначимо, що це буде перша особиста зустріч міністра оборони України Рустема Умєрова з очільником Пентагону Ллойдом Остіним після призначення на посаду.
- Нагадаємо, 11 вересня міністри оборони США Ллойд Остін та України Рустем Умеров провели першу телефонну розмову, під час якої обговорили допомогу нашій країні й порядок денний засідання "Рамштайну".
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