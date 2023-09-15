Пісторіус пообіцяв рішення щодо надання Україні ракет Taurus за тиждень-два

Про це йшлося під час його виступу на Вестфальській мирній конференції в Мюнстері.

"Якщо мине тиждень або два, поки рішення буде прийнято, то так і буде", — сказав міністр.

За його словами, Німеччина повинна зважувати наслідки на кожному кроці.

"Федеративна Республіка Німеччина повинна продемонструвати такий рівень обережності, навіть якщо це важко зрозуміти нашим українським друзям", - сказав Пісторіус.

Він наголосив, що ці ракети є "дуже складним промисловим продуктом".

"Ми не говоримо про програмування кавомашини", - сказав Пісторіус.

Що відомо про ракети Taurus

Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря - поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.

У травні стало відомо, що Україна попросила в Німеччини далекобійні ракети.

Наприкінці червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що ФРН не має наміру передавати Україні ці ракети.

У серпні нардеп Чернєв із посиланням на власні джерела повідомив, що у бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus. Водночас німецьке видання Spiegel повідомило, що канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території. Водночас посол України у Німеччині Олексій Макеєв виступив проти обмеження дальності далекобійних ракет Taurus.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наприкінці серпня закликала пришвидшити рішення про постачання Україні цих ракет, бо кожен день важливий.

14 вересня німецькі депутати закликали Шольца та Пісторіуса надати Україні ракети Taurus, наголосивши, що це озброєння допоможе послабити РФ на полі бою.