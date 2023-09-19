Згурець пояснив, чого очікувати від "Рамштайн-15"

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Зустрічі форматі у "Рамштайн" є вкрай необхідними, щоб забезпечувати довготривалу підтримку ЗСУ у веденні бойових дій проти російської агресії. Ці зустрічі свідчать про те, що країни Європи й США консолідують свої зусилля. Зараз йдеться про напрямки, які є з одного боку традиційними - це забезпечення необхідною кількістю боєприпасів, бронетехнікою, засобами ППО", - зауважив Згурець.

За словами експерта, переведення війни у формат "на виснаження" є війною економік, що потребує консолідації оборонної промисловості США і ЄС.

"Є наголос на тому, що треба змінювати підходи до підготовки ЗСУ з урахуванням особливостей російської оборони й готуватися до наступного року, до довготривалої війни. Переведення війни у формат "на виснаження" є війною економік. Така війна буде лакмусовим папірцем щодо спроможності Європи й США виготовляти достатню кількість боєприпасів, яка є основою ведення бойових дій української армії в наступі й обороні. Також це буде перша зустріч, де буде присутній новий глава Міноборони Рустем Умєров", - додав Згурець.