Згурець пояснив, чого очікувати від "Рамштайн-15"
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що довготривала війна потребує консолідації оборонної промисловості США і ЄС
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Зустрічі форматі у "Рамштайн" є вкрай необхідними, щоб забезпечувати довготривалу підтримку ЗСУ у веденні бойових дій проти російської агресії. Ці зустрічі свідчать про те, що країни Європи й США консолідують свої зусилля. Зараз йдеться про напрямки, які є з одного боку традиційними - це забезпечення необхідною кількістю боєприпасів, бронетехнікою, засобами ППО", - зауважив Згурець.
За словами експерта, переведення війни у формат "на виснаження" є війною економік, що потребує консолідації оборонної промисловості США і ЄС.
"Є наголос на тому, що треба змінювати підходи до підготовки ЗСУ з урахуванням особливостей російської оборони й готуватися до наступного року, до довготривалої війни. Переведення війни у формат "на виснаження" є війною економік. Така війна буде лакмусовим папірцем щодо спроможності Європи й США виготовляти достатню кількість боєприпасів, яка є основою ведення бойових дій української армії в наступі й обороні. Також це буде перша зустріч, де буде присутній новий глава Міноборони Рустем Умєров", - додав Згурець.
- Від початку повномасштабного вторгнення відбулося вже 14 засідань у форматі "Рамштайн" між українським міністерством оборони та військовими відомствами наших союзників. 19 вересня Україну вперше представлятиме новий глава Міноборони – Рустем Умєров.
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