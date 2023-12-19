У литовському Каунасі продовжили безплатний проїзд у транспорті для біженців з України
Міська рада литовського Каунаса вирішила продовжити пільговий режим проїзду у громадському транспорті для українських біженців
Про це повідомляє LRT.
У другому за величиною місті Литви українці зможуть користуватися громадським транспортом за символічну плату й надалі, протягом 2024 року.
У рішенні ради йдеться про те, що іноземцям, які втекли з України через військові дії РФ, надається 99-відсоткова знижка на електронні квитки в автобусах і тролейбусах.
Щоб скористатися знижкою, українцям необхідно пред'явити реєстраційну картку, видану міграційною службою, або дійсний дозвіл на проживання та документ про особу, виданий іноземною державою.
Інші великі міста Литви також запропонували українським біженцям безкоштовний громадський транспорт.
- На початку грудня стало відомо, що Литва продовжить тимчасові посвідки на проживання для біженців з України.
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