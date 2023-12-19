Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна біженці з України У литовському Каунасі продовжили безплатний проїзд у транспорті для біженців з України

У литовському Каунасі продовжили безплатний проїзд у транспорті для біженців з України

19 грудня, 2023 вiвторок
14:21
біженці з України Каунас

Міська рада литовського Каунаса вирішила продовжити пільговий режим проїзду у громадському транспорті для українських біженців

Про це повідомляє LRT.

У другому за величиною місті Литви українці зможуть користуватися громадським транспортом за символічну плату й надалі, протягом 2024 року.

У рішенні ради йдеться про те, що іноземцям, які втекли з України через військові дії РФ, надається 99-відсоткова знижка на електронні квитки в автобусах і тролейбусах.

Щоб скористатися знижкою, українцям необхідно пред'явити реєстраційну картку, видану міграційною службою, або дійсний дозвіл на проживання та документ про особу, виданий іноземною державою.

Інші великі міста Литви також запропонували українським біженцям безкоштовний громадський транспорт.

  • На початку грудня стало відомо, що Литва продовжить тимчасові посвідки на проживання для біженців з України.
транспорт
Литва
допомога Україні
Читайте також:
Андрій Юсов
18 грудня, 2023 понедiлок
ГУР про виявлення прослушки в кабінеті Залужного: ворог заощаджує ресурси такими інструментами
Шахтар - Антверпен
18 грудня, 2023 понедiлок
"Шахтар" дізнався суперника в 1/16 Ліги Європи
військові, ЗСУ
17 грудня, 2023 неділя
"Завозять піхоту в тил наших підрозділів", - військовослужбовець Тимочко про тактику окупантів на фронті
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.23
    Купівля 37.23
    Продаж 37.77
  • EUR
    Купівля 40.4
    Продаж 41.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
19 грудня
14:57
соцмережа Х (Твіттер)
Сторінку першої леді Бразилії в соцмережі Х зламали, вона обіцяє подати до суду
14:56
На фото: Джордж Клуні
Джордж Клуні розповів, чи повернеться до ролі Бетмена
14:49
російські танки, окупанти, оркі
Головнокомандувач армії Бельгії заявив, що РФ може відкрити другий фронт у Європі
14:41
Володимир Жириновський
Наступник Жириновського Слуцький став кандидатом у президенти РФ
14:40
Бріджит Брінк
США виділять на підтримку програм цифрової трансформації в Україні $150 млн
14:29
На Київщині затримали чоловіка, який поширював наративи про "єдину московську церкву" і хотів отримати громадянство РФ
14:13
Diia Summit 2023
У Дії можна буде придбати авто та обміняти сертифікат на житло
14:11
"Ялинка для Героїв": у Києві вшанують пам'ять Небесної сотні та полеглих захисників
14:02
на фото експорт зерна
Українським морським коридором експортували вже 10 млн тонн продукції
14:02
OPINION
Юрій Богданов
Про "мобілізаційну економіку"
13:59
путін та шойгу
Шойгу заявив про наміри довести кількість російських військових до 1,5 млн осіб
13:42
"Без ротації": у Києві презентують книгу з історіями захисників Донбасу
13:35
Емпайр-Стейт-Білдінг у Нью-Йорку
Хмарочос у Нью-Йорку підсвітять синім і жовтим кольорами, щоб нагадати про зниклих українських дітей
13:30
На фото: Фред Армісен у ролі дядька Фестера
Netflix створить спіноф серіалу "Венздей"
13:30
дитина, очі
ШІ за допомогою фото очей навчився діагностувати дитячий аутизм зі 100% точністю
13:23
Володимир Зеленський
В ОП розповіли, скільки радників у Зеленського і хто ці люди
13:21
City Express
У Дніпрі Укрзалізниця запускає City Express за прикладом Києва
13:10
Ладижинська ТЕС
На Ладижинській ТЕС сталася аварія: знеструмлено низку районів Вінниччини
12:55
окупанти
Росіяни посилюють охорону "голів виборчих комісій" на окупованих територіях, - ЦНС
12:51
обстріл, ППО
Мер Москви повідомив про можливу атаку безпілотником. Аеропорти столиці РФ припинили роботу
12:44
ООН
В ООН заявили про 142 підтверджені випадки страт Росією мирних українців від 24 лютого 2022-го
12:40
У Бучі в межах реформи шкільного харчування відкрили першу в Україні фабрику-кухню
12:31
На фото: Джонатан Мейджорс
Студія Marvel звільнила Джонатана Мейджорса після визнання його винним у домаганнях 
12:31
Олексій Гончаренко
Нардеп Гончаренко заявив, що виявив удома прослушку: поліція відкрила кримінальне провадження
12:29
День Гідності та Свободи, Україна, прапор України
Кому з відомих політиків найбільше довіряють українці. Опитування КМІС
12:28
заступник голови Нацполіції Дмитро Тишлек
Заступник голови Нацполіції Тишлек подав у відставку після розслідування про паспорти РФ у його дружини та тещі
12:25
Оновлено
Метро Київ
Голова комісії Київради заявив про ймовірність закриття на ремонт "червоної" гілки метро. У КМДА заперечили
12:25
війна з Росією воєнні злочини Росії Міжнародний кримінальний суд
Ексвійськовий РФ Саліков заявив про готовність свідчити в Гаазі про воєнні злочини Росії. ОГПУ підтвердив, що контактував з ним
12:21
радбез ООН
Радбез ООН перегляне заклик до припинення вогню в Газі, щоб запобігти повторному ветуванню з боку США
12:14
Оновлено
Фінляндія НАТО
Фінляндія та США підписали угоду про співпрацю у сфері оборони. МЗС Росії викликало фінського посла
12:08
OPINION
Олексій Біловол
Що мав би сказати Зеленський на пресконференції
12:06
окупанти
У військових РФ на Куп’янському напрямку зафіксували спалах "мишачої лихоманки", - ГУР
12:05
Hyundai
Hyundai Motor продасть свій завод у РФ
12:03
Ексклюзив
зерно, зернова угода
Аграрного потенціалу України вистачить, щоб "покласти" ринок усієї Європи, - журналіст Сієрант
11:49
Укрпошта позмагається з Поштою Ватикану за найбільш оригінальну різдвяну марку
11:45
Нью-Йорк повінь
Північний схід США накрив потужний шторм: загинули щонайменше 4 людини
11:40
OPINION
Анатолій Павелко
Війна і ліс: що відбувається з лісами на Чернігівщині
11:39
Оновлено
Вулкан, Ісландія
Ситуація краща, ніж очікували: виверження вулкана в Ісландії поки не загрожує найближчому місту
11:37
Литовський депутат Пятрас Гражуліс
Упіймали під час голосування за колегу: сейм Литви на 10 років позбавив повноважень депутата Гражуліса
11:31
відключення електроенергії
В Україні через бойові дії та негоду знеструмлено понад 560 населених пунктів: ситуація в енергосистемі станом на 19 грудня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV