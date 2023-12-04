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Литва продовжить тимчасові посвідки на проживання для біженців з України

4 грудня, 2023 понедiлок
23:20
Війна з Росією Литва прапор

Наступного тижня розпочнеться процес продовження тимчасових посвідок на проживання для біженців з України в литві. Дозвіл можна буде продовжити до березня 2025 року

Про це повідомляє LRT.

"Дуже велика кількість українців отримали тимчасовий захист на термін до 4 березня 2024 року. Оскільки термін дії дозволів спливає, настав час подумати про їхню заміну. ЄС вирішив продовжити тимчасовий захист ще на рік, до березня 2025 року. Це означає, що всі українці, яким було надано тимчасовий захист, можуть продовжити свою посвідку на проживання ще на рік", - заявила голова литовського департаменту міграції Евеліна Ґудзінскайте.

За її словами, наступного тижня Литва оголосить, що вже можна починати заповнювати онлайн-заявки на зміну цих дозволів і записуватися на прийом до Департаменту міграції.

Вона зазначила, що з початку війни в Україні 24 лютого 2022 року Литва видала 46 тис. цифрових дозволів на проживання на підставі тимчасового захисту, зокрема щодня реєструється від 20 до 50 осіб.

За даними Департаменту міграції, у Литві нині проживає понад 85 тис. українців, які становлять найбільшу громаду іноземних громадян у країні. Однак більшість українців, які приїхали до Литви, не схильні звикати до життя в країні. За словами Ґудзінскайте, більшість із них пов'язують своє майбутнє з Україною.

  • За допомогою спеціальних анкет, які запровадила Литва для громадян Росії та Білорусі, які звертаються за міграційними послугами, Вільнюс визнав понад 2 тисячі росіян та білорусів загрозою національній безпеці.
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