У Литві понад 2 тис. росіян та білорусів визнані загрозою нацбезпеці

Про це повідомляє LRT.

З кінця листопада 2022 року всі громадяни РФ та Білорусі, які звертаються за міграційними послугами, такими як оформлення або заміна дозволу на тимчасове або постійне проживання в Литві, повинні заповнити анкету, щоб надати певну інформацію та висловити своє ставлення до війни в Україні.

Після перевірки Департаментом міграції зібраної інформації та додаткових даних від різних установ 1644 громадяни Білорусі були визнані загрозою національній безпеці.

З них 562 було відмовлено у видачі посвідки на тимчасове проживання, 343 - в заміні. 450 разів анулювали раніше чинні посвідки на тимчасове проживання. Також білорусам 279 разів відмовляли у національних литовських візах.

Також визнано загрозою національній безпеці 397 громадян Росії, 76 з яких отримали відмову у видачі посвідки на тимчасове проживання, 84 – у заміні, 90 – анульовані раніше діючі.