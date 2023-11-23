У Литві понад 2 тис. росіян та білорусів визнані загрозою нацбезпеці
За допомогою спеціальних анкет, які запровадила Литва для громадян Росії та Білорусі, які звертаються за міграційними послугами, Вільнюс визнав понад 2 тисячі росіян та білорусів загрозою національній безпеці
Про це повідомляє LRT.
З кінця листопада 2022 року всі громадяни РФ та Білорусі, які звертаються за міграційними послугами, такими як оформлення або заміна дозволу на тимчасове або постійне проживання в Литві, повинні заповнити анкету, щоб надати певну інформацію та висловити своє ставлення до війни в Україні.
Після перевірки Департаментом міграції зібраної інформації та додаткових даних від різних установ 1644 громадяни Білорусі були визнані загрозою національній безпеці.
З них 562 було відмовлено у видачі посвідки на тимчасове проживання, 343 - в заміні. 450 разів анулювали раніше чинні посвідки на тимчасове проживання. Також білорусам 279 разів відмовляли у національних литовських візах.
Також визнано загрозою національній безпеці 397 громадян Росії, 76 з яких отримали відмову у видачі посвідки на тимчасове проживання, 84 – у заміні, 90 – анульовані раніше діючі.
- Нещодавно стало відомо, що у Литві вирішили спрямувати гроші із штрафів за недотримання санкцій на відновлення України.
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