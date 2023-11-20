У Литві вирішили спрямувати гроші із штрафів за недотримання санкцій на відновлення України

Про це пише LRT.

Зазначається, що цього тижня за таку поправку до закону про співробітництво та гуманітарну допомогу проголосували 99 депутатів сейму Литви, жоден не був проти та не утримався.

Відповідно до прийнятої поправки кошти, отримані від штрафів і конфіскованого майна у випадку недотримання міжнародних або національних санкцій, будуть перераховуватися до зазначеного фонду.

У поправці також зазначено, що ці кошти будуть спрямовані на підтримку, пов’язану виключно з відновленням та відновленням України внаслідок російської агресії. Ця зміна діятиме протягом десятиліття - до січня 2034 року.

"Таким чином мета полягає в тому, щоб Литва спільно сприяла відбудові України та продемонструвала рішучу позицію щодо надання підтримки Україні перед обличчям російської агресії", – заявила заступниця міністра закордонних справ Йовіта Нелюпшене.

За її словами, Литва самостійно, не чекаючи рішень Європейського Союзу, вживатиме заходів, які сприятимуть відбудові України.

Відповідно до Кодексу про адміністративні проступки, порушення міжнародних санкцій або обмежувальних заходів, встановлених литовськими законами, карається штрафом від 200 до 6 тисяч. євро.

"Такий крок продемонстрував би рішучість Литви надати підтримку Україні, яка зазнає російської агресії, і сприяв би зусиллям міжнародної спільноти забезпечити основний принцип - агресор повинен відшкодувати завдану ним шкоду", - йдеться у супроводі проєкту.