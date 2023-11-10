Литва передала Україні ЗРК NASAMS із додатковим обладнанням від Норвегії

Про це йдеться в офіційному акаунті соцмережі Х міноборони Литви.

"Ще одна поставка з Литви прибула на українську землю. Пускові установки NASAMS уже на місці", - йдеться у повідомленні.

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Вказано, що литовське оборонне відомство доставило пускові установки зенітно-ракетного комплексу разом з усім необхідним обладнанням та позашляховиками для екіпажу NASAMS.

Крім того, в міноборони Литви подякували Норвегії за надання частини додаткового обладнання.