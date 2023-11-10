Литва передала Україні ЗРК NASAMS із додатковим обладнанням від Норвегії
Литовське міністерство оборони в п'ятницю, 10 листопада, відзвітувало про передачу Україні пускових установок зенітно-ракетного комплексу NASAMS із додатковим обладнанням від Норвегії
Про це йдеться в офіційному акаунті соцмережі Х міноборони Литви.
"Ще одна поставка з Литви прибула на українську землю. Пускові установки NASAMS уже на місці", - йдеться у повідомленні.
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Вказано, що литовське оборонне відомство доставило пускові установки зенітно-ракетного комплексу разом з усім необхідним обладнанням та позашляховиками для екіпажу NASAMS.
Крім того, в міноборони Литви подякували Норвегії за надання частини додаткового обладнання.
- 11 жовтня міноборони Литви оголосило, що передасть Україні дві пускові установки ППО NASAMS. Разом з ними анонсували закупівлю 155-мм боєприпасів і зимових запасів, таких як електрогенератори, армійські похідні ліжка, одяг.
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