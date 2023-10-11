Литва передасть Україні дві системи ППО NASAMS
Міноборони Литви оголосило, що передасть Україні дві системи ППО NASAMS
Про це повідомляє офіційний твіттер міноборони Литви.
"Наш новий військовий пакет підтримки включає постачання двох пускових установок NASAMS, які ми придбали влітку, закупівлю 155-мм боєприпасів і зимових запасів, таких як електрогенератори, армійські похідні ліжка, одяг", - йдеться у заяві.
Також продовжено навчання та реабілітацію для українських військових.
- 5 жовтня прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що до витратної частини бюджету країни на 2024 рік планують включити підтримку України на суму 340 млн євро.
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