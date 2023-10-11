Литва передасть Україні дві системи ППО NASAMS

Про це повідомляє офіційний твіттер міноборони Литви.

"Наш новий військовий пакет підтримки включає постачання двох пускових установок NASAMS, які ми придбали влітку, закупівлю 155-мм боєприпасів і зимових запасів, таких як електрогенератори, армійські похідні ліжка, одяг", - йдеться у заяві.

Також продовжено навчання та реабілітацію для українських військових.