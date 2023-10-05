Литва планує надати допомогу Україні наступного року на €340 млн
Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що до витратної частини бюджету країни на 2024 рік планують включити підтримку України на суму 340 мільйонів євро
Про це вона повідомила в інтерв'ю LRT.
"По Україні (витрати на допомогу у 2024 році – ред.) ми оцінюємо загалом близько в 0,4% ВВП, тобто приблизно 340 мільйонів євро", — сказала Шимоніте.
Загалом вона оцінила потреби, пов’язані з Україною, як "дуже важливі" для Литви. Це не тільки підтримка українських воєнних біженців, але й загальна підтримка України. Особливо в тому випадку, якщо країнам Європейського Союзу не вдасться узгодити бюджет підтримки України в 50 мільярдів євро, підкреслила прем’єр.
Видання нагадує, що уряд Литви розгляне проєкт бюджету на 2024 рік у четвер, 5 жовтня.
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