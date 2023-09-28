Польща пропонує передати контроль над експортом українського зерна Німеччині та Литві

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Відповідну пропозицію міністр запропонував під час переговорів між Польщею та Україною.

Він також запропонував укласти угоду, яка гарантує непостачання українського зерна на польський ринок до кінця року. Контроль над транспортуванням зерна до німецьких і литовських портів переходить, відповідно, до Німеччини та Литви.

Телус також заявив, що українська сторона добре зустріла ці пропозиції.

Що відомо про заборону на імпорт зерна

Єврокомісія 2 травня ухвалила тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України у 5 країн ЄС. Спочатку заборону було впроваджено до 5 червня. Однак 12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.

Єврокомісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на експорт українського зерна до ЄС: Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що пролонгують ембарго в односторонньому порядку.

Україна подала позов до СОТ на дії країн ЄС, які зберігають обмеження на імпорт зерна. Водночас у Польщі заявили, що не змінять свого рішення, бо намагаються захистити місцевих фермерів.

Україна заявила, що може перестати імпортувати з Польщі яблука, цибулю, капусту та помідори.

Своєю чергою очільник уряду Польщі Матеуш Моравецький сказав, що Польща більше не надаватиме зброю Україні.

21 вересня стало відомо, що Україна запропонувала Словаччині план експорту агропродукції, і Братислава назвала його прийнятним.

26 вересня стало відомо, що Україна надіслала 5 країнам ЄС пропозицію щодо експорту агропродукції. Румунія відреагувала на план одразу. Прем'єр-міністр Марчел Чолаку заявив, що його країна не ввела заборону на імпорт українського зерна, оскільки "Україні треба допомагати до закінчення війни".

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус назвав пропозицію України щодо ліцензування агропродукції хорошою й готовий розглянути цей план детальніше.