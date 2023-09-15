Київ привітав рішення Єврокомісії не продовжувати обмеження на експорт українського зерна. Польща заявила, що пролонгує ембарго

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Зазначається, що ЄК проаналізувавши дані щодо впливу експорту 4 категорій української сільськогосподарської продукції на ринок ЄС дійшла висновку, що "викривлення ринку в 5 країнах-членах, що межують з Україною, зникли". Це стало можливим завдяки роботі Координаційної платформи та тимчасовим заходам, які запровадили 2 травня.

"Конструктивна позиція всіх учасників платформи допомогла вирішити конкретні проблеми та гарантувала, що експорт до третіх країн за межами ЄС не зупиняється і навіть зростає", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що Україна погодилась протягом 30 днів запровадити заходи, які допоможуть уникнути стрибків цін на зерно, наприклад, систему ліцензування експорту.

До того часу, з 16 вересня, Україна повинна запровадити ефективні заходи контролю за експортом 4 груп товарів, щоб запобігти будь-яким ринковим викривленням у сусідніх країнах.

"Європейська Комісія та Україна здійснюватимуть моніторинг ситуації через платформу, щоб мати змогу реагувати на будь-які непередбачувані ситуації. Європейська Комісія утримуватиметься від запровадження будь-яких обмежень доти, доки ефективні заходи, вжиті Україною, будуть діяти і працюватимуть у повному обсязі", - додали у ЄК.

Реакція України

Президент України Володимир Зеленський подякував президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за "за дотримання слова та правил вільного ринку". Він наголосив, що відмова ЄК від продовження заборони на експорт українського зерна - це приклад єдності та довіри між Україною та ЄС.

"Зараз важливо, щоб європейська єдність спрацювала й на двосторонньому рівні. Щоб сусіди в час війни Україну підтримали. А якщо їхні рішення порушуватимуть право ЄС, Україна буде цивілізовано відповідати", - додав президент.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що таке рішення не лише допоможе українському експорту та економіці в умовах блокування чорноморських портів, а й сприятиме глобальній продовольчій безпеці.

"Ми закликаємо окремі держави-члени ЄС утриматися від неправомірних односторонніх обмежень щодо української агропродукції. Адже такі обмеження можуть стати предметом арбітражу в рамках СОТ", - заявив Шмигаль.

Прем'єр додав, що Україна готова до діалогу з сусідніми країнами та Єврокомісією щодо торгівлі та логістики.

Реакція Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що попри рішення Єврокомісії, країна продовжить ембарго в односторонньому порядку, аби підтримати інтереси польських фермерів, повідомляє niezalezna.

"Це гірко-солодкий подарунок. Я б вважав за краще, щоб вони продовжили цю заборону, але вони цього не зробили. Знаєте, що ми тепер будемо робити? Ми продовжимо цю заборону, попри їхню незгоду, попри незгоду ЄК. Ми продовжимо заборону на імпорт українського зерна", - заявив він.

Моравецький додав, що заборона набуде чинності сьогодні опівночі.

Що відомо про заборону на імпорт агропродукції з України

2 лютого польські фермери почали блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. Це було пов'язано із тим, що польські аграрії обурені, що через неконтрольований приплив українського зерна до Польщі обвалились ціни на їхню продукцію. Тамтешні фермери стверджують, що українське зерно мало б транспортуватись територією Польщі лише до портів, однак воно потрапляє на польський ринок. 16 та 17 лютого польські аграрії відновили протести на кордоні з Україною.

7 квітня стало відомо, що Україна погодилася припинити експорт зерна до Польщі, а 15 квітня країна затвердила заборону на ввезення українського збіжжя та інших харчових продуктів до Польщі.

У квітні Болгарія, Словаччина та Угорщина також вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт агропродукції з України.

29 квітня Єврокомісія домовилася з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною про транзит виробленого в Україні продовольства їхньою територією.

12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року. Чотири країни ЄС наполягатимуть на продовженні обмежень імпорту зерна з України до жовтня. Водночас Угорщина хоче продовження обмежень до 2024 року.

5 червня Європейський Союз ухвалив рішення продовжити заборону на імпорт окремих видів сільськогосподарської продукції з України для п’яти членів ЄС до 15 вересня, але пообіцяв поступово їх скасувати.

У травні з'явилася інформація, що уряд Болгарії пообіцяв скасувати заборону на імпорт агропродукції з України після того, як почнуть діяти заходи ЄС щодо стабілізації ринку сільського господарства.

24 серпня стало відомо, що Угорщина просить ЄС продовжити заборону на імпорт українського зерна.

Пізніше міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс заявив, що країна вимагатиме від Євросоюзу продовжити заборону на імпорт зерна з України, а в разі відмови – введе свої обмеження. За його словами, такі наміри також мають Словаччина, Болгарія, Румунія та Угорщина.

Згодом у Міністерстві закордонних справ України відреагували на плани Словаччини, Болгарії, Польщі, Румунії та Угорщини продовжити заборону на імпорт українського зерна до кінця 2023 року: дії 5 країн ЄС назвали неприйнятними.

12 вересня Рада міністрів Польщі ухвалила резолюцію, в якій закликала Єврокомісію продовжити заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня. У документі наголошено: якщо цього не станеться, Польща запровадить таку заборону на національному рівні.

13 вересня парламентський комітет з питань економічної політики та інновацій Болгарії прийняв проєкт рішення, у якому йдеться, що країна не підтримує продовження після 15 вересня заборони на імпорт деяких сільгосптоварів з України. 14 вересня в парламенті країни проголосували за зняття заборони на імпорт українського зерна з 15 вересня незалежно від рішення Єврокомісії.

Міністерство закордонних справ України у коментарі щодо експорту українських зернових до Євросоюзу наголосило: Україна розраховує, що після 15 вересня європейська сторона скасує будь-які обмеження на українську сільськогосподарську продукцію.