Болгарія розблокувала імпорт українського зерна

Про це пише болгарське медіа BNT News.

Зазначається, що сьогоднішнє рішення не має жодного значення, оскільки все одно заборона падає на рівні ЄС.

"Це рішення на практиці не матиме абсолютно ніяких наслідків для того, що станеться завтра, просто заборона все одно впаде, але буде інша політична шкода", - сказала член Народних зборів Болгарії Десислава Танева.

Як повідомляє місцеве видання News24-7, "за" таке рішення проголосували 124 депутати, 69 були проти, ще 8 утрималися.

Міністр сільського господарства Кирил Ватєв пояснив, що контроль за імпортом української продукції буде посилено, оскільки вона не відповідає стандартам ЄС.

Спочатку він виступав за продовження заборони, але змінив своє рішення після ознайомлення з прогнозами.

"Згідно з макропоказниками, відмовитися від цієї заборони не так хвилююче, тому що болгарських виробників можна підтримати. Ми посилюємо контроль усіх українських товарів, і радіоактивність і важкі метали будуть жорстко контролюватися", - сказав він.

Що відомо про заборону на імпорт українського зерна

Єврокомісія 2 травня ухвалила тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України у 5 країн ЄС. Спочатку заборону було впроваджено до 5 червня. Однак 12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.

У травні з'явилася інформація, що уряд Болгарії пообіцяв скасувати заборону на імпорт агропродукції з України після того, як почнуть діяти заходи ЄС щодо стабілізації ринку сільського господарства.

24 серпня стало відомо, що Угорщина просить ЄС продовжити заборону на імпорт українського зерна.

Пізніше міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс заявив, що країна вимагатиме від Євросоюзу продовжити заборону на імпорт зерна з України, а в разі відмови – введе свої обмеження. За його словами, такі наміри також мають Словаччина, Болгарія, Румунія та Угорщина.

Згодом у Міністерстві закордонних справ України відреагували на плани Словаччини, Болгарії, Польщі, Румунії та Угорщини продовжити заборону на імпорт українського зерна до кінця 2023 року: дії 5 країн ЄС назвали неприйнятними.

13 вересня парламентський комітет з питань економічної політики та інновацій Болгарії прийняв проєкт рішення, у якому йдеться, що країна не підтримує продовження після 15 вересня заборони на імпорт деяких сільгосптоварів з України.