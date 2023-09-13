У Болгарії планують скасувати заборону на імпорт зерна з України

Про це пише Forbes Bulgaria.

Зазначається, що остаточне рішення буде прийнято на пленарному засіданні.

Проєкт рішення підтримали 10 членів комітету. Четверо висловились проти нього, двоє утрималися.

Так, у проєкті позиції Болгарії йдеться, що країна не підтримує продовження після 15 вересня 2023 року надзвичайного заходу щодо заборони імпорту до Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини насіння пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України. Раді міністрів доручено вжити необхідних заходів для висловлення позиції.

"Після протестів фермерів у цих країнах Єврокомісія ввела до 15 вересня обмеження на проїзд пшениці, ріпаку, соняшнику та кукурудзи через ці країни транзитом, але не пропонування їх на внутрішніх ринках. Проєкт рішення викликав жваве обговорення в Комісії, проти виступили галузеві організації, які були присутні на засіданні Комісії", - йдеться у повідомленні Forbes.

Голова Національної асоціації виробників зерна Ілія Проданов заявив, що рішення не містить аналізу наслідків, до яких воно призведе. А текст, за його словами, "ставить під загрозу болгарських виробників".

Як додав Проданов, таке рішення загрожує аграрній галузі в країні. Він також зазначив, що нинішня напруга в секторі "колись вихлюпнеться надзвичайно масштабно". Голова Національної асоціації виробників зерна заявив, що асоціація захищатиме інтереси виробників "усіма можливими способами".

Заборона Болгарії на імпорт українського зерна: що відомо

19 квітня 2023 року Болгарія запровадила тимчасову заборону на імпорт зерна та харчових продуктів з України, але зробила виняток для транзитних товарів.

В.о. прем'єр-міністра Болгарії Галаб Донєв повідомив, що таке рішення продиктовано бажанням захистити національного виробника. За його словами, основна причина полягає в тому, що за останній рік, всупереч ідеї так званих коридорів солідарності, значні обсяги продовольства залишилися в країні та порушили основні виробничо-торговельні ланцюжки.

Водночас Донєв зазначив, що Болгарія розраховує, що ЄС почує і зрозуміє позиції Болгарії, Польщі, Угорщини та Словаччини щодо імпорту українського продовольства.

У травні з'явилася інформація, що уряд Болгарії пообіцяв скасувати заборону на імпорт агропродукції з України після того, як почнуть діяти заходи ЄС щодо стабілізації ринку сільського господарства.

До цих заходів входить другий фінансовий пакет підтримки у розмірі 100 мільйонів євро для фермерів з найбільш постраждалих країн та низка захисних механізмів, що стосуються імпорту чотирьох продуктів (пшениці, ріпаку, соняшнику та кукурудзи).

Окрім того, Єврокомісія регулярно моніторитиме інші товари та, у разі коливань на ринку, запроваджуватиме захисні механізми.