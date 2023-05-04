Уряд Болгарії обіцяє скасувати заборону на імпорт агропродукції з України
Уряд Болгарії пообіцяв скасувати заборону на імпорт агропродукції з України після того, як почнуть діяти заходи ЄС щодо стабілізації ринку сільського господарства
Про це пише Euractiv, посилаючись на заяву пресслужби кабінету Міністрів Болгарії.
Зазначається, що 25 квітня Єврокомісія запропонувала ряд заходів щодо стабілізації ринку на Раді ЄС з питань сільського господарства. Це сталося після того, як Польща, Угорщина, Болгарія, Румунія та Словаччина заборонили українську продукцію, щоб захистити місцеві ринки від напливу агротоварів.
В уряді країни заявили, що заборона на імпорт буде скасована, як тільки заходи ЄС набудуть чинності.
До цих заходів входить другий фінансовий пакет підтримки у розмірі 100 мільйонів євро для фермерів з найбільш постраждалих країн та низка захисних механізмів, що стосуються імпорту чотирьох продуктів (пшениці, ріпаку, соняшнику та кукурудзи).
Окрім того, Єврокомісія регулярно моніторитиме інші товари та, у разі коливань на ринку, запроваджуватиме захисні механізми.
- Наприкінці квітня Європейська комісія досягла принципової угоди з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо української агропродовольчої продукції, імпорт якої ці країни обмежили.
- Європейська комісія у вівторок ухвалила тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів із України у 5 країн ЄС. Заборона на імпорт стосується чотирьох сільськогосподарських продуктів – пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику – походженням з України. Вона спрямована на "усунення логістичних проблем", пов'язаних із цими товарами в Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині. Заходи набудуть чинності 2 травня й триватимуть до 5 червня 2023 року.
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