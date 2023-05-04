Уряд Болгарії обіцяє скасувати заборону на імпорт агропродукції з України

Про це пише Euractiv, посилаючись на заяву пресслужби кабінету Міністрів Болгарії.

Зазначається, що 25 квітня Єврокомісія запропонувала ряд заходів щодо стабілізації ринку на Раді ЄС з питань сільського господарства. Це сталося після того, як Польща, Угорщина, Болгарія, Румунія та Словаччина заборонили українську продукцію, щоб захистити місцеві ринки від напливу агротоварів.

В уряді країни заявили, що заборона на імпорт буде скасована, як тільки заходи ЄС набудуть чинності.

До цих заходів входить другий фінансовий пакет підтримки у розмірі 100 мільйонів євро для фермерів з найбільш постраждалих країн та низка захисних механізмів, що стосуються імпорту чотирьох продуктів (пшениці, ріпаку, соняшнику та кукурудзи).

Окрім того, Єврокомісія регулярно моніторитиме інші товари та, у разі коливань на ринку, запроваджуватиме захисні механізми.