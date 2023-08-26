У МЗС України назвали неприйнятними наміри 5 країн ЄС продовжити заборону на імпорт українського зерна

Про це інформує пресслужба МЗС України.

У МЗС зазначили, такі наміри країн не відповідають Угоді про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам Єдиного ринку ЄС.

"Вважаємо категорично неприйнятним продовження торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України після того, як 15 вересня сплине дія заборони Європейської Комісії. Викликають повне нерозуміння і наміри додати до переліку заборонених до імпорту товарів і інші категорії української продукції", - йдеться у повідомленні.

У відомстві закликали лідерів ЄС та причетні країни, частина з яких отримала додаткове фінансування сектору з європейського бюджету, знайти на основі законодавства Євросоюзу та Угоди про асоціацію "збалансоване рішення".

Що відомо про заборону на імпорт зерна

Єврокомісія 2 травня ухвалила тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України у 5 країн ЄС. Спочатку заборону було впроваджено до 5 червня. Однак 12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.

24 серпня стало відомо, що Угорщина просить ЄС продовжити заборону на імпорт українського зерна. Пізніше міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс заявив, що країна вимагатиме від Євросоюзу продовжити заборону на імпорт зерна з України, а в разі відмови – введе свої обмеження. За його словами, такі наміри також мають Словаччина, Болгарія, Румунія та Угорщина.