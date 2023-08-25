Польща слідом за Угорщиною попросила ЄС продовжити заборону на імпорт зерна з України
Польща вимагатиме від Євросоюзу продовжити заборону на імпорт зерна з України, а в разі відмови – введе свої обмеження
Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс, передає rp.pl.
"Навіть якщо це (продовження заборони імпорту на рівні ЄС, - ред.) не вдасться, деякі країни введуть свої обмеження. Звичайно, Польща, Угорщина, Словаччина це розглядають. Позиція Польщі чітка: або ми домовимося ЄС... Але якщо виявиться, що Єврокомісія не прийме такого рішення, то прем’єр-міністр Моравецький, а також експрем’єр Ярослав Качинський різко наголошує на тому, що українське зерно не потрапить", - сказав міністр.
Крім того, Польща хоче, аби список сировини, забороненої для ввезення в п'ятірку країн, був гнучким і до нього можна було додати інші продукти.
Країни також хочуть, аби Євросоюз субсидував транспортування українського зерна.
Що відомо про заборону на імпорт зерна
Єврокомісія 2 травня ухвалила тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України у 5 країн ЄС. Спочатку заборону було впроваджено до 5 червня. Однак 12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.
24 серпня стало відомо, що Угорщина просить ЄС продовжити заборону на імпорт українського зерна.
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