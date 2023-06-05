Єврокомісія планує продовжити заборону на імпорт агропродукції з України до 15 вересня
Європейська комісія має намір продовжити до 15 вересня обмеження імпорту чотирьох українських продуктів до деяких країн ЄС
Про це інформує міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус.
"Ми отримали проєкт нового регламенту від Європейської комісії, який забороняє імпорт чотирьох продуктів до п'яти країн ЄС. Термін дії, записаний в проєкті, – 15 вересня цього року", – написав Телус.
Польський міністр сподівається, що проєкт набуде чинності вже завтра.
Це стосуватиметься пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Утім зерно можна транспортувати транзитом.
Що відомо про заборону на імпорт агропродукції з України
2 лютого польські фермери почали блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. Це було пов'язано із тим, що польські аграрії обурені, що через неконтрольований приплив українського зерна до Польщі обвалились ціни на їхню продукцію. Тамтешні фермери стверджують, що українське зерно мало б транспортуватись територією Польщі лише до портів, однак воно потрапляє на польський ринок. 16 та 17 лютого польські аграрії відновили протести на кордоні з Україною.
7 квітня стало відомо, що Україна погодилася припинити експорт зерна до Польщі, а 15 квітня країна затвердила заборону на ввезення українського збіжжя та інших харчових продуктів до Польщі.
У квітні Болгарія, Словаччина та Угорщина також вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт агропродукції з України.
29 квітня Єврокомісія домовилася з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною про транзит виробленого в Україні продовольства їхньою територією.
12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.
Чотири країни ЄС наполягатимуть на продовженні обмежень імпорту зерна з України до жовтня. Водночас Угорщина хоче продовження обмежень до 2024 року.
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