Про це інформує міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус.

"Ми отримали проєкт нового регламенту від Європейської комісії, який забороняє імпорт чотирьох продуктів до п'яти країн ЄС. Термін дії, записаний в проєкті, – 15 вересня цього року", – написав Телус.

Польський міністр сподівається, що проєкт набуде чинності вже завтра.

Це стосуватиметься пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Утім зерно можна транспортувати транзитом.

Що відомо про заборону на імпорт агропродукції з України

2 лютого польські фермери почали блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. Це було пов'язано із тим, що польські аграрії обурені, що через неконтрольований приплив українського зерна до Польщі обвалились ціни на їхню продукцію. Тамтешні фермери стверджують, що українське зерно мало б транспортуватись територією Польщі лише до портів, однак воно потрапляє на польський ринок. 16 та 17 лютого польські аграрії відновили протести на кордоні з Україною.

7 квітня стало відомо, що Україна погодилася припинити експорт зерна до Польщі, а 15 квітня країна затвердила заборону на ввезення українського збіжжя та інших харчових продуктів до Польщі.

У квітні Болгарія, Словаччина та Угорщина також вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт агропродукції з України.

29 квітня Єврокомісія домовилася з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною про транзит виробленого в Україні продовольства їхньою територією.

12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.

Чотири країни ЄС наполягатимуть на продовженні обмежень імпорту зерна з України до жовтня. Водночас Угорщина хоче продовження обмежень до 2024 року.