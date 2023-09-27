Заборона на експорт зерна була б знаком, що ми не хочемо допомагати Україні, — прем'єр Румунії

Про це повідомляє Digi24.ro.

Чолаку заявив, що Румунія не відреагувала на зернову кризу, як Польща, і застосувала, за згодою з Україною, систему ліцензування експорту та імпорту, щоб румунські фермери також були захищені. Він наголосив, що Україні потрібно допомагати до кінця війни, і тому він знайшов оптимальний варіант ліцензування експорту та імпорту українського зерна.

"Я один із тих, хто вважає, що Україні потрібно допомагати, поки не закінчиться війна. Наша допомога – сприяти цьому зерновому транзиту. Ви бачили, що я відповів не тією валютою, якою відповіла Польща. У мене були інституційні дискусії з президентом Румунії на цю тему, і ми обидва дійшли однієї думки. Шляхом діалогу з прем’єр-міністром України ми знайшли цю систему ліцензування, як в Україні, на експорт, так і в Румунії, на імпорт, щоб фермери були захищені", - пояснює він.

Прем'єр наголосив, що заборона на імпорт українського зерна виглядала б для решти як знак, про неготовність допомагати Україні.

"Але ми не створювали заборону, тому що сигнал, який ми дали б демократичному світу, виглядав би як те, що ми не хочемо допомагати Україні. Це неправда і дуже неправильно. Це не війна між Російською Федерацією та Україною. Війни між Путіним і Зеленським немає. Це війна між диктатором і демократичним світом. Якби, не дай Боже, у Росії був шанс виграти цю війну, подумайте, який прецедент відбувся б у демократичному світі", - додав Чолаку.

Що відомо про заборону на імпорт зерна

Єврокомісія 2 травня ухвалила тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України у 5 країн ЄС. Спочатку заборону було впроваджено до 5 червня. Однак 12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.

Єврокомісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на експорт українського зерна до ЄС: Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що пролонгують ембарго в односторонньому порядку.

Україна подала позов до СОТ на дії країн ЄС, які зберігають обмеження на імпорт зерна. Водночас у Польщі заявили, що не змінять свого рішення, бо намагаються захистити місцевих фермерів.

Україна заявила, що може перестати імпортувати з Польщі яблука, цибулю, капусту та помідори.

Своєю чергою очільник уряду Польщі Матеуш Моравецький сказав, що Польща більше не надаватиме зброю Україні.

21 вересня стало відомо, що Україна запропонувала Словаччині план експорту агропродукції, і Братислава назвала його прийнятним.

26 вересня стало відомо, що Україна надіслала 5 країнам ЄС пропозицію щодо експорту агропродукції. Румунія відреагувала на план одразу.

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус назвав пропозицію України щодо ліцензування агропродукції хорошою й готовий розглянути цей план детальніше.