Словаччина вважає прийнятним український план експорту агропродукції
Словаччина вже вивчає запропонований Україною план експорту сільськогосподарської продукції та вважає його таким, що може бути прийнятим
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.
У Мінагрополітики розповіли, що 20 вересня очільник Мінагрополітики Микола Сольський провів онлайн-зустріч зі словацьким колегою Йозефом Бірешем.
Сторони обговорили запропонований Україною Єврокомісії план дій щодо експорту української сільськогосподарської продукції. Як зазначив Біреш, Словаччина вже вивчає український план, і вважає його таким, що може бути прийнятим.
В українському уряді зазначили, що міністри домовилися "якнайшвидше допрацювати план, а також координувати ситуацію і зберігати конструктивні відносини між країнами".
Що відомо про заборону на імпорт агропродукції з України
7 квітня Україна погодилася припинити експорт зерна до Польщі, а 15 квітня країна затвердила заборону на ввезення українського збіжжя та інших харчових продуктів до Польщі.
У квітні Болгарія, Словаччина та Угорщина також вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт агропродукції з України.
5 червня Європейський Союз ухвалив рішення продовжити заборону на імпорт окремих видів сільськогосподарської продукції з України для п’яти членів ЄС до 15 вересня, але пообіцяв поступово їх скасувати.
Європейська комісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на експорт українського зерна до ЄС: Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що пролонгують ембарго в односторонньому порядку.
19 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна подасть позов до Світової організації торгівлі та може у відповідь заборонити імпорт товарів з Польщі, Угорщини та Словаччини.
Натомість 20 вересня президент Анджей Дуда розкритикував дії України щодо польського ембарго на українське зерно і заявив, що він та його уряд захищатимуть інтереси польських фермерів.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також відреагував на виступ президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН і заявив про можливе розширення заборони на експорт продуктів, якщо Київ продовжить "загострювати конфлікт".
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