Словаччина вважає прийнятним український план експорту агропродукції

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

У Мінагрополітики розповіли, що 20 вересня очільник Мінагрополітики Микола Сольський провів онлайн-зустріч зі словацьким колегою Йозефом Бірешем.

Сторони обговорили запропонований Україною Єврокомісії план дій щодо експорту української сільськогосподарської продукції. Як зазначив Біреш, Словаччина вже вивчає український план, і вважає його таким, що може бути прийнятим.

В українському уряді зазначили, що міністри домовилися "якнайшвидше допрацювати план, а також координувати ситуацію і зберігати конструктивні відносини між країнами".

Що відомо про заборону на імпорт агропродукції з України

7 квітня Україна погодилася припинити експорт зерна до Польщі, а 15 квітня країна затвердила заборону на ввезення українського збіжжя та інших харчових продуктів до Польщі.

У квітні Болгарія, Словаччина та Угорщина також вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт агропродукції з України.

5 червня Європейський Союз ухвалив рішення продовжити заборону на імпорт окремих видів сільськогосподарської продукції з України для п’яти членів ЄС до 15 вересня, але пообіцяв поступово їх скасувати.

Європейська комісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на експорт українського зерна до ЄС: Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що пролонгують ембарго в односторонньому порядку.

19 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна подасть позов до Світової організації торгівлі та може у відповідь заборонити імпорт товарів з Польщі, Угорщини та Словаччини.

Натомість 20 вересня президент Анджей Дуда розкритикував дії України щодо польського ембарго на українське зерно і заявив, що він та його уряд захищатимуть інтереси польських фермерів.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також відреагував на виступ президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН і заявив про можливе розширення заборони на експорт продуктів, якщо Київ продовжить "загострювати конфлікт".