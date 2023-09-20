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"Ми маємо діяти, щоб захиститися від шкоди, якої може завдати потопаючий": Дуда про ембарго на українське зерно

20 вересня, 2023 середа
00:25
Економіка Анджей Дуда

Президент Анджей Дуда розкритикував дії України щодо польського ембарго на українське зерно і заявив, що він та його уряд захищатимуть інтереси польських фермерів

Про це повідомляє Polskie Radio.

"Ми повинні діяти, щоб захистити себе від шкоди, заподіяної потопаючим. Бо якщо потопаючий завдає шкоди і потопить нас, то сам не отримає допомоги", – сказав Дуда журналістам в Нью-Йорку, куди прибув на Генасамблею ООН.

Дуда заявив, що він та його уряд твердо захищатимуть інтереси польських фермерів, а під час пресконференції розкритикував дії України та закликав пам'ятати про допомогу, яку вона отримує від Польщі.

Він порівняв дії України із діями потопельника, який хапається за соломинку: "Україна перебуває під ударом РФ і є в дуже складній ситуації. Вона хапає все, що може. Чи можете ви звинувачувати її в цьому? Ну, звичайно, можна скаржитися. Чи повинні ми діяти, щоб захистити себе від шкоди від потопаючого? Звичайно, ми повинні діяти, щоб потопаючий нам не завдав шкоди, тому що якщо він втопить нас, йому не буде допомоги".

Польща не закрила свої кордони для українського зерна, а встановила транспортні коридори, про які домовилася з Україною, і завдяки яким зараз через Польщу провозиться вдвічі більше зерна, ніж у лютому чи березні цього року, – наголосив Дуда.

Що відомо про заборону на імпорт агропродукції з України

2 лютого польські фермери почали блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. Це було пов'язано із тим, що польські аграрії обурені, що через неконтрольований приплив українського зерна до Польщі обвалились ціни на їхню продукцію. Тамтешні фермери стверджують, що українське зерно мало б транспортуватись територією Польщі лише до портів, однак воно потрапляє на польський ринок. 16 та 17 лютого польські аграрії відновили протести на кордоні з Україною.

7 квітня стало відомо, що Україна погодилася припинити експорт зерна до Польщі, а 15 квітня країна затвердила заборону на ввезення українського збіжжя та інших харчових продуктів до Польщі. 

У квітні БолгаріяСловаччина та Угорщина також вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт агропродукції з України. 

5 червня Європейський Союз ухвалив рішення продовжити заборону на імпорт окремих видів сільськогосподарської продукції з України для п’яти членів ЄС до 15 вересня, але пообіцяв поступово їх скасувати.

Пізніше міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс заявив, що країна вимагатиме від Євросоюзу продовжити заборону на імпорт зерна з України, а в разі відмови – введе свої обмеження. За його словами, такі наміри також мають Словаччина, Болгарія, Румунія та Угорщина. 

Згодом у Міністерстві закордонних справ України відреагували на плани Словаччини, Болгарії, Польщі, Румунії та Угорщини продовжити заборону на імпорт українського зерна до кінця 2023 року: дії 5 країн ЄС назвали неприйнятними.

13 вересня парламентський комітет з питань економічної політики та інновацій Болгарії прийняв проєкт рішення, у якому йдеться, що країна не підтримує продовження після 15 вересня заборони на імпорт деяких сільгосптоварів з України.

Європейська комісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на експорт українського зерна до ЄС: Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що пролонгують ембарго в односторонньому порядку.

Того ж дня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що рішення ЄС не лише допоможе українському експорту та економіці в умовах блокування чорноморських портів, а й сприятиме глобальній продовольчій безпеці. Він закликав окремі держави-члени ЄС утриматися від неправомірних односторонніх обмежень щодо української агропродукції.

Водночас заступник міністра економіки, торговий представник Тарас Качка сказав, що переговори по сільському господарству перейшли в агресію зі сторони Польщі та натяки на вплив під час вступу України до ЄС.

18 вересня міністр сільського господарства Іспанії Луїс Планас Пучадес заявив, що одностороння заборона будь-якої держави-члена Європейського Союзу на імпорт українського зерна є незаконною.

Заступник міністра економіки, торговий представник Тарас Качка заявив, що Київ подасть до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через їхню відмову скасувати заборону на українську сільськогосподарську продукцію. Водночас Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що вийдуть із "зернової" платформи через цей позов.

19 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна подасть позов до Світової організації торгівлі та може у відповідь заборонити імпорт товарів з Польщі, Угорщини та Словаччини

Україна
Польща
зерно
експорт зерна
фермери
аграрії
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