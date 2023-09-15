У Мінекономіки заявили, що суперечка з Польщею щодо зерна перейшла в площину теми вступу в ЄС

Про це написав Качка у Facebook.

"Нарешті Польща сказала правду щодо українського зерна. Йдеться не про цей сезон, а про умови вступу України в ЄС. Про це дуже чітко заявив міністр аграрної політики Телюс", - пише заступник міністра.

Качка наголосив, що вступні переговори України щодо сільського господарства почались агресивною бойовою розвідкою і з повним антагонізмом з боку Польщі.

"Фактично Польща бореться за liberum veto (правом депутатів польського сейму часів Речі Посполитої заблокувати його роботу, - ред.) на Україну без будь-яких пояснень. Тому ми й будемо до кінця стояти на тому, що дії Польщі стосовно українського зерна помилкові, неправомірні та шкідливі для польських, українських і всіх фермерів ЄС", – додав Качка.

Що передувало

13 вересня польський міністр сільського господарства Роберт Телус виступив за безстрокову заборону на імпорт українського зерна. Він заявив, що чекає від Європейської комісії продовження ембарго хоча б до кінця року, але це недостатньо для Польщі. На його думку, заборона повинна тривати, поки не будуть вирішені всі аспекти сільськогосподарської співпраці між ЄС та Україною, особливо у світлі бажання України приєднатися до Європейського Союзу.

"За нинішніх умов Україна не може приєднатися до Європейського Союзу, оскільки це зашкодить польському сільському господарству", – сказав він.

"Те, що ми зараз робимо, це наша сильна позиція, те, що ми зробили 15 квітня, це будуємо можливість вступу України до Європейського Союзу. Якщо ми не побудуємо ці інструменти сьогодні, Польща точно не погодиться на це, щоб Україна увійшла. І ми повинні ставити умови для України. За таким принципом, який є тепер, польське сільське господарство ніколи не переможе українське сільське господарство. ", – сказав Business Insider Телус.

Заборона на імпорт зерна

Єврокомісія 2 травня ухвалила тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України у 5 країн ЄС. Спочатку заборону було впроваджено до 5 червня. Однак 12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.

У травні з'явилася інформація, що уряд Болгарії пообіцяв скасувати заборону на імпорт агропродукції з України після того, як почнуть діяти заходи ЄС щодо стабілізації ринку сільського господарства.

24 серпня стало відомо, що Угорщина просить ЄС продовжити заборону на імпорт українського зерна.

Пізніше міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс заявив, що країна вимагатиме від Євросоюзу продовжити заборону на імпорт зерна з України, а в разі відмови – введе свої обмеження. За його словами, такі наміри також мають Словаччина, Болгарія, Румунія та Угорщина.

25 серпня міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс сказав, що країна вимагатиме від Євросоюзу продовжити заборону на імпорт зерна з України, а в разі відмови – введе свої обмеження. Польські аграрії обурені, що через неконтрольований приплив українського зерна до Польщі обвалились ціни на їхню продукцію. Тамтешні фермери стверджують, що українське зерно мало б транспортуватись територією Польщі лише до портів, однак воно потрапляє на польський ринок.

Згодом у Міністерстві закордонних справ України відреагували на плани Словаччини, Болгарії, Польщі, Румунії та Угорщини продовжити заборону на імпорт українського зерна до кінця 2023 року: дії 5 країн ЄС назвали неприйнятними.

1 вересня заступник міністра економіки України Тарас Качка сказав виданню Politico, що Україна скаржитиметься у Світову організацію торгівлі в разі продовження зернового ембарго після 15 вересня.

8 вересня польський міністр у справах ЄС Шимон Шинковський заявив, що скарги України на заборону ввезення зерна є тиском. Водночас Польща налаштована продовжити ембарго.

Проте 12 вересня Рада міністрів Польщі ухвалила резолюцію, в якій закликала Єврокомісію продовжити заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня. У документі наголошено: якщо цього не станеться, Польща запровадить таку заборону на національному рівні.

13 вересня парламентський комітет з питань економічної політики та інновацій Болгарії прийняв проєкт рішення, у якому йдеться, що країна не підтримує продовження після 15 вересня заборони на імпорт деяких сільгосптоварів з України. А 14 вересня в парламенті країни проголосували за зняття заборони на імпорт українського зерна з 15 вересня незалежно від рішення Єврокомісії.

Міністерство закордонних справ України у коментарі щодо експорту українських зернових до Євросоюзу наголосило: Україна розраховує, що після 15 вересня європейська сторона скасує будь-які обмеження на українську сільськогосподарську продукцію