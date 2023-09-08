Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Польський урядовець заявив, що скарги України через зернове ембарго є тиском і погрозами, які не матимуть успіху

Польський урядовець заявив, що скарги України через зернове ембарго є тиском і погрозами, які не матимуть успіху

8 вересня, 2023 п'ятниця
13:09
Економіка поле, пшениця, зерно

Польський міністр у справах ЄС Шимон Шинковський заявив, що скарги України на заборону ввезення зерна є тиском. Водночас Польща налаштована продовжити ембарго

Про це він сказав RMF FM.

"Це погроза і ще один елемент тиску з українського боку. Ці елементи іноді виходять за певні рамки класичної дипломатії з боку України. Вона використовує засоби дипломатичного тиску, іноді дуже нестандартні, і виходить за певні межі", – сказав міністр.

За його словами, подібні погрози Польщу не вражають.

"І такого роду жести чи погрози нас не вражають, це просто елемент тиску, але тиску, який не буде ефективним", – сказав Шинковський.

Він також повторив те, про що політики партії влади "Право і справедливість" говорять уже кілька тижнів: після 15 вересня ембарго на українські товари не буде скасовано.

За його словами, Польща бореться за те, аби рішення про продовження ембарго прийняли на рівні ЄС.

Заборона на імпорт зерна

Єврокомісія 2 травня ухвалила тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України у 5 країн ЄС. Спочатку заборону було впроваджено до 5 червня. Однак 12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.

25 серпня міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс сказав, що країна вимагатиме від Євросоюзу продовжити заборону на імпорт зерна з України, а в разі відмови – введе свої обмеження. Польські аграрії обурені, що через неконтрольований приплив українського зерна до Польщі обвалились ціни на їхню продукцію. Тамтешні фермери стверджують, що українське зерно мало б транспортуватись територією Польщі лише до портів, однак воно потрапляє на польський ринок.

1 вересня заступник міністра економіки України Тарас Качка сказав виданню Politico, що Україна скаржитиметься у Світову організацію торгівлі в разі продовження зернового ембарго після 15 вересня.

Новини
Світ
Україна
Польща
експорт зерна
Читайте також:
Кирило Буданов
7 вересня, 2023 четвер
"Засмучені": Буданов розповів, що РФ робить після того, як Україна переманила пілота з гелікоптером Мі-8
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)
7 вересня, 2023 четвер
WBA зробила заяву стосовно скарги Дюбуа на результат бою з Усиком
ВЛК_військовий квиток
7 вересня, 2023 четвер
МОЗ та правоохоронці перевірять рішення ВЛК про обмежену придатність військових
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.43
    Купівля 37.43
    Продаж 38.17
  • EUR
    Купівля 40.25
    Продаж 41.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
8 вересня
14:02
OPINION
Тарас Загородній
Держаудитслужба зриває оборонні закупівлі
13:51
російський військовий корабель
Наразі росіяни не блокують судна у Чорному морі, вони охороняють свої пункти дислокації, - ВМС
13:40
Товариство Червоного Хреста допоможе з фінансовою компенсацією українським громадянам, які прихистили ВПО
13:37
МЗС
Україна закликає запровадити нові міжнародні санкції проти організаторів псевдовиборів на ТОТ
13:35
Оновлено
Кривий Ріг
Росіяни вдарили ракетою по адмінбудівлі поліції у Кривому Розі: загинув правоохоронець, кількість постраждалих зросла до 54
13:27
Вірші митців "Розстріляного відродження" прозвучать в альбомі "Тріумф слова" гурту "Гайдамаки"
12:48
Новини компаній
Спеціалізований клас Ferrexpo в школі Горішніх Плавнів
Як Ferrexpo співпрацює із навчальними закладами на Полтавщині
12:44
Оновлено
Херсонщина
Росіяни обстріляли селище на Херсонщині: загинули 3 людини
12:32
Бердянськ
В окупованому Бердянську пролунали вибухи на території "виборчої дільниці", - Федоров
12:18
Оновлено
відключення електроенергії
Через обстріли знеструмлено частину споживачів у 6 областях України
12:17
крилата ракта "Калібр"
Армія РФ утримує у Чорному морі ракетоносій із 8 "калібрами"
12:12
Оновлено
Ілон Маск
Маск прокоментував інформацію біографа про вимкнення Starlink біля Криму. В ОП відреагували
12:01
Україна повернула батькам 9 дітей, які перебували в тимчасовій окупації
12:00
OPINION
Юрій Бутусов
Чому немає подяк Резнікову з окопів
11:50
Анонс
F-16
На Еспресо документальний фільм про те, як захищали українське небо та збивали російських льотчиків
11:47
Ексклюзив
ЗСУ
ЗСУ контролюють понад половину Кліщіївки та просуваються далі, - екскомандир полку "Азов" Жорін
11:46
Оновлено
Суми
Армія РФ завдала ракетного удару по Сумах: постраждали 2 людини
11:27
Огляд
світ, міжнародний огляд
Український контрнаступ набирає обертів, як Росія намагається його уповільнювати, Блінкен засудив "фіктивні вибори" на окупованих територіях. Акценти світових ЗМІ 8 вересня
11:25
Новини компаній
Представники українських компаній на Економічному форумі в Карпачі розповіли про поточні та повоєнні потреби країни
11:19
Оновлено
Маріуполь, завали Драмтеатру
"Катюша" у виконанні "китайської оперної діви" на руїнах драмтеатру Маріуполя. МЗС України очікує пояснень від Пекіна
11:02
Верховна Рада
Безплатна освіта в обмін на військову службу: Раді пропонують внести зміни до закону про мобілізацію
10:56
Армію дронів поповнили 3 тис. операторів БПЛА
10:49
руйнування, Сумщина
Армія РФ протягом доби атакувала 10 регіонів України: 3 загиблих, 18 поранених
10:29
СБУ затримала росіянку, яка коригувала удари по Сумах 7 вересня
10:06
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 8 вересня: гривня продовжує слабшати щодо долара
10:06
OPINION
Мрідула Гош
Саміт G20 в Індії: з Росією та без України
09:49
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
На ділянці Роботине - Новопрокопівка окупанти намагаються створити загрозу з флангів,- Згурець
09:42
Куба
На Кубі заарештували 17 людей, які вербували найманців для війни РФ проти України
09:31
G20 Делі
У Делі через саміт G20 на три дні закрили усі заклади освіти та харчування
09:10
Оновлено
Обстріл, ракетний удар, Одеська область
Росіяни вп’яте за тиждень атакували Одещину дронами: пошкоджено нежитлову будівлю
09:05
Тайсон Ф'юрі та Френсіс Нганну (праворуч)
Суперник потролив Ф'юрі через зайву вагу під час дуелі поглядів
09:00
Огляд
ПВК Вагнер
Що очікувати від ПВК Вагнера після смерті Пригожина: історія злету і падіння бізнес-імперії "кухаря Путіна"
09:00
різдво пресвятої богородиці
Різдво Пресвятої Богородиці: заборони та традиції
08:46
Оновлено
росія обстріляла ринок у Костянтинівку
Кількість поранених через російський удар по Костянтинівці зросла до 37, загинули 16 людей
08:33
Оновлено
обстріл Запоріжжя
РФ вдарила ракетами по цивільній інфраструктурі Запоріжжя: постраждала людина
08:21
Верховна Рада
Нардепи після повномасштабного вторгнення накупили собі автівок на $3 млн, - Bihus.info
08:05
OPINION
Віталій Бала
Справа Коломойського може відкрити ящик Пандори топкорупції в Україні
07:51
Оновлено
розбита російська техніка
Українські військові знищили 640 окупантів, 23 танки та 31 артсистему, - Генштаб
07:44
збитий "Шахед"
Нічна атака на Одещину: сили ППО знищили 16 із 20 дронів
07:43
Ліонель Мессі (в центрі), Аргентина - Еквадор, відбір ЧС-2026
Гол Мессі приніс Аргентині перемогу на старті відбору ЧС-2026
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV