Польський урядовець заявив, що скарги України через зернове ембарго є тиском і погрозами, які не матимуть успіху

Про це він сказав RMF FM.

"Це погроза і ще один елемент тиску з українського боку. Ці елементи іноді виходять за певні рамки класичної дипломатії з боку України. Вона використовує засоби дипломатичного тиску, іноді дуже нестандартні, і виходить за певні межі", – сказав міністр.

За його словами, подібні погрози Польщу не вражають.

"І такого роду жести чи погрози нас не вражають, це просто елемент тиску, але тиску, який не буде ефективним", – сказав Шинковський.

Він також повторив те, про що політики партії влади "Право і справедливість" говорять уже кілька тижнів: після 15 вересня ембарго на українські товари не буде скасовано.

За його словами, Польща бореться за те, аби рішення про продовження ембарго прийняли на рівні ЄС.

Заборона на імпорт зерна

Єврокомісія 2 травня ухвалила тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України у 5 країн ЄС. Спочатку заборону було впроваджено до 5 червня. Однак 12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.

25 серпня міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс сказав, що країна вимагатиме від Євросоюзу продовжити заборону на імпорт зерна з України, а в разі відмови – введе свої обмеження. Польські аграрії обурені, що через неконтрольований приплив українського зерна до Польщі обвалились ціни на їхню продукцію. Тамтешні фермери стверджують, що українське зерно мало б транспортуватись територією Польщі лише до портів, однак воно потрапляє на польський ринок.

1 вересня заступник міністра економіки України Тарас Качка сказав виданню Politico, що Україна скаржитиметься у Світову організацію торгівлі в разі продовження зернового ембарго після 15 вересня.