У Польщі пропозицію України щодо ліцензування агропродукції назвали хорошою

Про це пише PAP.

"Українська сторона сказала, що якщо Польща скаже, що їй не потрібні чотири види зернових до кінця року, то ліцензії не будуть видані. Це питання, яке наша сторона має розглянути, але зовні ця пропозиція виглядає як гарна пропозиція", — заявив Телус.

Він наголосив, що остаточне рішення прийматиме Польща, а не Україна.

Телус додав що нині "важливо розробляти довгострокові механізми".

"Якщо ми говоримо, що Україна хоче приєднатися до Європейського Союзу, і вона хоче, і ми погоджуємося з цим політично, якщо ми сьогодні не розробимо механізми, за якими будемо приймати рішення, вони ніколи не будуть добре працювати. Тому ми обов’язково будемо працювати над цим", - резюмував міністр.

Що відомо про заборону на імпорт зерна

Єврокомісія 2 травня ухвалила тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України у 5 країн ЄС. Спочатку заборону було впроваджено до 5 червня. Однак 12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.

Єврокомісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на експорт українського зерна до ЄС: Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що пролонгують ембарго в односторонньому порядку.

Україна подала позов до СОТ на дії країн ЄС, які зберігають обмеження на імпорт зерна. Водночас у Польщі заявили, що не змінять свого рішення, бо намагаються захистити місцевих фермерів.

Україна заявила, що може перестати імпортувати з Польщі яблука, цибулю, капусту та помідори.

Своєю чергою очільник уряду Польщі Матеуш Моравецький сказав, що Польща більше не надаватиме зброю Україні.

21 вересня стало відомо, що Україна запропонувала Словаччині план експорту агропродукції, і Братислава назвала його прийнятним.

26 вересня стало відомо, що Україна надіслала 5 країнам ЄС пропозицію щодо експорту агропродукції. Румунія відреагувала на план одразу.