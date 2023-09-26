Україна надіслала 5 країнам ЄС пропозицію щодо експорту агропродукції: наразі відповіла лише Румунія

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час зустрічі міністрів сільського господарства країн Вишеградської групи (Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини), передає пресслужба відомства.

Чиновник наголосив, що Україна наразі не експортує агропродукцію до 5 прикордонних країн без їхнього погодження.

"Ми вводимо внутрішню процедуру верифікації експорту 4-х культур (кукурудза, ріпак, соняшник, пшениця) до 5 країн ЄС. Ця процедура передбачає видачу ліцензії від українського уряду протягом 30 днів з дня отримання заявки на експорт. Відповідна постанова уряду уже прийнята, а тому експорт до 5 країн без їхнього погодження вже не відбувається. Протягом цих 30 днів Україна інформує Європейську Комісію та відповідну країну про отримання заявки на експорт", - пояснив Сольський.

За його словами, новий механізм враховує інтереси усіх сторін. Разом із тим офіційна відповідь на пропозицію наразі надійшла лише від Румунії.

"Дякую Болгарії, за те що витримали такий шалений тиск, за готовність до перемовин і пошуку конструктивних рішень. Румунії - за розуміння і максимальну підтримку. Дякуємо Угорщині та Словаччині за те, що вислухали наші пропозиції й готові їх обговорювати далі. Окремо дякуємо Польщі за ту максимальну підтримку, яка завжди була і є зараз. І за те, що ми минулого тижня почали розмову по нашій пропозиції. Наші продуктивні перемовини - це ключ до успішного врегулювання ситуації й стабільності в аграрному секторі кожної з країн", - наголосив Сольський.

Що відомо про заборону на імпорт зерна

Єврокомісія 2 травня ухвалила тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України у 5 країн ЄС. Спочатку заборону було впроваджено до 5 червня. Однак 12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.

Єврокомісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на експорт українського зерна до ЄС: Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що пролонгують ембарго в односторонньому порядку.

Україна подала позов до СОТ на дії країн ЄС, які зберігають обмеження на імпорт зерна. Водночас у Польщі заявили, що не змінять свого рішення, бо намагаються захистити місцевих фермерів.

Україна заявила, що може перестати імпортувати з Польщі яблука, цибулю, капусту та помідори.

Своєю чергою очільник уряду Польщі Матеуш Моравецький сказав, що Польща більше не надаватиме зброю Україні.

21 вересня стало відомо, що Україна запропонувала Словаччині план експорту агропродукції, і Братислава назвала його прийнятним.

Перемовини з Польщею тривають, однак президент Анджей Дуда заявив, що ситуація з зерном загалом не вплине на польсько-українські стосунки.