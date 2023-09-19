Україна найближчими днями може запровадити заборону на імпорт деяких овочів і фруктів із Польщі: перелік
Україна розглядає можливість запровадження ембарго на ввезення деяких фруктів та овочів із Польщі у відповідь на продовження обмежень на імпорт зерна
Про це сказав заступник голови Мінекономіки Тарас Качка в інтерв'ю Rzeczpospolitа.
За його словами, ембарго може бути запроваджено протягом наступних кількох днів. Під обмеження потраплять цибуля, помідори, капуста та яблука.
"До 15 вересня під заборону ЄС потрапили чотири товари – пшениця, кукурудза, ріпак і соняшник. Заборона, введена міністром Будою, стосується трьох додаткових продуктів: борошна, висівок і макухи. Це довільне розширення цієї заборони ЄС. Якщо Польща з нізвідки вводить такі свавільні заборони на нові товари, ми також можемо заборонити імпорт товарів із Польщі... Ми хочемо спонукати Польщу зробити крок назад", - сказав Качка.
Що відомо про заборону на імпорт зерна та позов України до СОТ
Єврокомісія 2 травня ухвалила тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України у 5 країн ЄС. Спочатку заборону було впроваджено до 5 червня. Однак 12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.
Єврокомісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на експорт українського зерна до ЄС: Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що пролонгують ембарго в односторонньому порядку.
Україна подала позов до СОТ на дії країн ЄС, які зберігають обмеження на імпорт зерна. Водночас у Польщі заявили, що не змінять свого рішення, бо намагаються захистити місцевих фермерів.
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